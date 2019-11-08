Sertifikalı sokak lezzetleri geliyor!

Doğuş Grubu önderliğinde Bilgili Grubu’nun ortaklığında gerçekleşen Galataport İstanbul projesi 2020’de açılıyor. Doğuş Holding Başkanı Ferit Şahenk, Alman TÜV SÜD (Technischer Uberwachungsverein - Teknik Muayene Birliği) ile yeme-içme sektöründe sertifikasyon üzerinde çalıştıklarını açıklamıştı.

SERTİFİKALI MİDYE VE KOKOREÇ GELİYOR

Böylece, onaylı ve hijyenik olan sokak lezzetleri tüketilirken sağlık endişeleri ortadan kalkabilecek. Peki, TÜV sertifikalı sokak lezzetleri tam olarak ne anlama geliyor? TÜV SÜD Türkiye CEO'su Emre Büyükkalfa ile konuştuk.

Türkiye'de TÜV SÜD, gıda alanında ilk kez mi sertifika vermiş olacak?

Galataport alanında konumlandırılacak tüm gıda işletmelerine periyodik olarak gıda ve ürün güvenliği denetimleri gerçekleştirilerek, denetimlerle eş zamanlı olarak alınan gıda ve yüzey numuneleri analize tabi tutulacak, denetim çıktılarını ve analiz sonuçlarını içerir kapsamlı bir raporlama Galataport yönetimi ile paylaşılacak. Bu hizmet halihazırda yeme-içme sektörünün en güçlü oyuncularından olan dream (Doğuş Restaurant Entertainment and Management) işletmelerine uygulanmaktadır.

Dünyada gıda alanında verilen sertifikaların koşulları nelerdir? Sertifika nasıl alınıyor, hangi kriterler gözetiliyor?

Gıda ve ürün güvenliği kapsamında çeşitli birlik ve standart organizasyonlarının yayınladığı standartlar referans alınarak denetimler gerçekleştiriliyor. Denetimin sonunda ilgili standarda özgü gereklilikler sağlandığında sertifikayı almaya hak kazanılıyor. Gıda güvenliği altında toplanan tüm standartların ortak amacı tüketicilerin uluslararası standartlara uygun, kaliteli, güvenilir ve sağlık açısından risk oluşturmayan ürün ve hizmet almalarını sağlamaktadır. Gerçekleştirilen bu denetimler, ortak amaca yönelik en önemli unsur olarak dikkate alınabilir.

TÜV SÜD, hangi ülkelerde gıda sertifikalandırması yapıyor, hangi gıdalara ve yemek çeşitlerine?

Global bir şirket olması gereğince 50 ülkede 1000 den fazla lokasyonda gıda güvenliği denetim ve sertifikasyonuna yönelik hizmetler mevcut, herhangi bir gıda ayrımı yapılmaksızın hizmetler sunulabiliyor.

TÜV SÜD Türkiye CEO'su Emre Büyükkalfa