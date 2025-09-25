Miha Zajc'tan Fenerbahçe açıklaması!

UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Fenerbahçe'yi 3-1 yenen Hırvat ekibi Dinamo Zagreb'in oyuncularından Miha Zajc, galibiyeti değerlendirdi.

"HARİKA OYNADIK"

Karşılaşmayı değerlendiren Zajc, "Bence çok iyi bir maçtı, harika oynadık." ifadelerini kullandı.

"FENERBAHÇE'Yİ HEP GÜZEL ŞEYLERLE HATIRLIYORUM"

Sarı-lacivertli kulübe dair düşüncelerini paylaşan Sloven futbolcu, "Fenerbahçe'yi hep güzel şeylerle hatırlıyorum. Bana verilen her şey için minnettarım. Fenerbahçe için en iyisini diliyorum." dedi.