Miha Zajc'tan Fenerbahçe açıklaması
Dinamo Zagreb'in oyuncularından Miha Zajc, eski takımı Fenerbahçe'yle ilgili açıklamalarda bulundu.
UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Fenerbahçe'yi 3-1 yenen Hırvat ekibi Dinamo Zagreb'in oyuncularından Miha Zajc, galibiyeti değerlendirdi.
"HARİKA OYNADIK"
Karşılaşmayı değerlendiren Zajc, "Bence çok iyi bir maçtı, harika oynadık." ifadelerini kullandı.
"FENERBAHÇE'Yİ HEP GÜZEL ŞEYLERLE HATIRLIYORUM"
Sarı-lacivertli kulübe dair düşüncelerini paylaşan Sloven futbolcu, "Fenerbahçe'yi hep güzel şeylerle hatırlıyorum. Bana verilen her şey için minnettarım. Fenerbahçe için en iyisini diliyorum." dedi.