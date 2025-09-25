Habertürk
        Miha Zajc'tan Fenerbahçe açıklaması - Futbol Haberleri

        Miha Zajc'tan Fenerbahçe açıklaması

        Dinamo Zagreb'in oyuncularından Miha Zajc, eski takımı Fenerbahçe'yle ilgili açıklamalarda bulundu.

        Giriş: 25.09.2025 - 02:04 Güncelleme: 25.09.2025 - 02:04
        Miha Zajc'tan Fenerbahçe açıklaması!
        UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Fenerbahçe'yi 3-1 yenen Hırvat ekibi Dinamo Zagreb'in oyuncularından Miha Zajc, galibiyeti değerlendirdi.

        "HARİKA OYNADIK"

        Karşılaşmayı değerlendiren Zajc, "Bence çok iyi bir maçtı, harika oynadık." ifadelerini kullandı.

        "FENERBAHÇE'Yİ HEP GÜZEL ŞEYLERLE HATIRLIYORUM"

        Sarı-lacivertli kulübe dair düşüncelerini paylaşan Sloven futbolcu, "Fenerbahçe'yi hep güzel şeylerle hatırlıyorum. Bana verilen her şey için minnettarım. Fenerbahçe için en iyisini diliyorum." dedi.

