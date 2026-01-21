Mihriban ve Naile Büşra’nın cinayet şüphelisinin kardeşi de tutuklandı

İzmir'de Mihriban Yılmaz (26) ile Manisa'da Naile Büşra Sarıgül'ün (23) ölümlerine ilişkin yürütülen soruşturmada tutuklanan Fatih İnan'ın kardeşi Ömer İnan da (25) 'Kasten öldürmeye yardım' suçlamasıyla tutuklandı.

DHA'nın haberine göre olay, 29 Aralık 2025'te Ümit Mahallesi'nde meydana geldi. Ailesiyle oturan Mihriban Yılmaz, akşam saatlerinde evden çıkıp yakınlarda yaşayan akrabalarının yanına gitti.

Mihriban Yılmaz

Bir süre sonra Yılmaz, "Biriyle görüşeceğim" diyerek ayrıldı. Yılmaz'dan haber alamayan ailesi, kayıp başvurusunda bulundu. Polis ekipleri, Yılmaz'ın olay günü saat 20.30 sıralarında 7309 Sokak'taki boş arsaya gittiğini, burada kendisini bekleyen kamyonete bindiğini tespit etti. Aracı kullanan kişinin Fatih İnan olduğu belirlendi. Şüphelinin, Mihriban Yılmaz'ın akrabalarıyla aynı binada oturduğu saptandı. Polis ekipleri, 11 Ocak'ta İnan ile birlikte kardeşi Ömer İnan (25) ve yakınları R.Ç. (34), R.Ç. (32) ve H.İ.'yi (37) gözaltına aldı. Fatih İnan, Yılmaz'ı boğduğunu ve cesedini ormana gömdüğünü itiraf etti. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden İnan tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Mihriban Yılmaz'ın cenazesi ise toprağa verildi.

NAİLE BÜŞRA'NIN ÖLÜMÜNDEN DE TUTUKLANDI

Olaya ilişkin soruşturma sürerken, İnan'ın 2023'te de Manisa'daki olayla bağlantısı olduğu ortaya çıktı. Yunusemre ilçesinde fabrikada iş güvenliği uzmanı olarak çalışan Naile Büşra Sarıgül'ün, 3 Ağustos 2023'te yüksekten düşerek yaşamını yitirdiği, Sarıgül'den alınan DNA örneklerinde Fatih İnan'a ait sperm örneklerine rastlandığı belirlendi. Ölümün kalp krizi sonucu meydana geldiği belirtilerek İnan hakkında 'Kovuşturmaya yer yok' kararı verildi. Soruşturma kapsamında Fatih İnan'ın kardeşi Ömer İnan'ın, amcası K.İ. ile mesajlaştığı tespit edildi. K.İ.'nin, 'Eskisinden korkmuyorum, bundan korkuyorum' şeklindeki mesajına Ömer İnan'ın 'Ses etmeyin' diye yanıt verdiği ve ifadesinde söz konusu mesajların Naile Büşra Sarıgül'ün ölümüyle ilgili olduğunu söylediği belirtildi. Bu gelişme üzerine soruşturma savcısı, Sarıgül'ün ölümüyle ilgili verilen 'Kovuşturmaya yer yok' kararının kaldırılmasını talep etti.

"KUVVETLİ SUÇ ŞÜPHESİ"

Yeniden ifadesi alınan Fatih İnan'ın, Naile Büşra Sarıgül ile aralarında gönül ilişkisi olduğunu söylediği ancak tanıkların bu durumu doğrulamadığı kaydedildi. Savcı, İnan'ın Sarıgül ile rızası dışında cinsel birliktelik yaşadıktan sonra inşaatın 2'nci katından ittiği, bu durumun akrabaları tarafından da bilindiği gerekçesiyle suçu işlediğine dair kuvvetli şüphe bulunduğunu belirtti. Mihriban Yılmaz'ı öldürdüğü gerekçesiyle tutuklu bulunan Fatih İnan, Sarıgül'e yönelik 'Nitelikli cinsel saldırı' ve 'Tasarlayarak öldürme' suçlarından da tutuklandı.