Mikroklima iklime sahip köy, sarı benekli semendere yuva oldu

"Türün burada bu kadar yoğun olmasının nedenlerinden biri de korunması. Benekli semenderler normalde kendilerini koruyamayan bir tür fakat burada çoğalmış. Demek ki zarar verilmemiş. Yöredeki vatandaşlar gece yürürken üzerine basmamak için yere ışık tutuyorlarmış."