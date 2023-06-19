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Milan'dan Arda Güler için dev teklif! Takas ve para

Fenerbahçe'de Arda Güler'in geleceği henüz netleşmezken, genç oyuncu hakkındaki transfer iddialarına bir yenisi daha eklendi. İtalyan basınında yer alan habere göre; 18 yaşındaki futbolcu Serie A devi Milan'ın gündemine geldi. Milano ekibinin Arda Güler için Fenerbahçe'ye 2 yıldızı takas olarak önereceği belirtildi.

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  • Milan'dan Arda Güler için dev teklif! Takas ve para - Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri

    Fenerbahçe ve Türk futbolunun genç yıldızı Arda Güler, daha şimdiden bu yaz Avrupa'da transfer döneminin en çok konuşulan isimlerinden biri oldu... 
  • Milan'dan Arda Güler için dev teklif! Takas ve para - Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri

    Fransız devi PSG ve Almanya'nın köklü kulübü Borussia Dortmund'la da adı anılan 18 yaşındaki futbolcu bu kez İtalyan devi Milan'ın gündemine geldi. 
  • Milan'dan Arda Güler için dev teklif! Takas ve para - Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri

    İtalyan basınından Tuttosport'ta yer alan habere göre; Milan, Arda Güler için sarı-lacivertli kulübe takas teklifinde bulunacak. 
  • Milan'dan Arda Güler için dev teklif! Takas ve para - Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri

    REBIC VEYA ORIGI

    Haberde, Fenerbahçe'nin Milan'dan Ante Rebic ve Divock Origi ile ilgilendiği ve bu yüzden İtalyan ekibinin de sarı-lacivertlilere bu oyunculardan birini takasta önerip, ayrıca para teklifinde bulunacağı aktarıldı.
  • Milan'dan Arda Güler için dev teklif! Takas ve para - Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri

    Rebic ve Origi ile Fenerbahçe'nin yanı sıra Süper Lig'den Beşiktaş'ın da ilgilendiği ifade edildi.
  • Milan'dan Arda Güler için dev teklif! Takas ve para - Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri

    'ENZO FERNANDEZ GİBİ OLMASIN!'

    Haberde ayrıca; Arda Güler'i Avrupa'dan birçok kulübün yakından takip ettiği vurgulandı.
  • Milan'dan Arda Güler için dev teklif! Takas ve para - Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri

    Milan'ın bir an önce harekete geçmesi gerektiği aktarılırken, birkaç yıl önce İtalyan ekibinin Enzo Fernandez'i transfer etmek konusunda ağır kaldığı ve bu nedenle onu kaçırdığı vurgulandı.
  • Milan'dan Arda Güler için dev teklif! Takas ve para - Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri

    Milan'ın elini çabuk tutmaması sonucunda Portekiz ekibi Benfica devreye girerek Enzo Fernandez'i River Plate'ten 44 milyon 250 bin Euro karşılığında transfer etti ve altı ay sonra 121 milyon Euro gibi astronomik bir bedelle Premier Lig devi Chelsea'ye gönderdi.
  • Milan'dan Arda Güler için dev teklif! Takas ve para - Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri

    MİLLİ ARA SONRASI GÖRÜŞME

    Fenerbahçe, sözleşmesinde 17.5 milyon Euro serbest kalma maddesi olan Arda Güler'le 1 yıllık yeni mukavele imzalamak ve bu maddenin devre dışı bırakılmasını istiyor. 
  • Milan'dan Arda Güler için dev teklif! Takas ve para - Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri

    Arda Güler Milli Takım'dan döndükten sonra iki tarafın bir görüşme gerçekleştireceği öğrenildi. 
  • Milan'dan Arda Güler için dev teklif! Takas ve para - Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri

    ANNESİNİN PAYLAŞIMI KAFA KARIŞTIRMIŞTI

    Arda Güler'in ismi Avrupa'nın dev kulüpleriyle anılırken, annesi Serap Güler'den geçtiğimiz günlerde dikkat çeken bir paylaşım gelmişti.
  • Milan'dan Arda Güler için dev teklif! Takas ve para - Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri

    Arda Güler'in annesi Serap Güler, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "Her seçim bir vazgeçiştir" ifadelerini kullanırken, bu paylaşım kısa sürede binlerce yorum almıştı.
  • Milan'dan Arda Güler için dev teklif! Takas ve para - Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri

    Serap Güler'in bu paylaşımı, 'Arda Güler Fenerbahçe'den ayrılıyor mu?' sorusunu beraberinde getirmişti.
  • Milan'dan Arda Güler için dev teklif! Takas ve para - Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri

    SELAHATTİN BAKİ: GİTMESİNİ İSTEMİYORUZ AMA...

    Fenerbahçe yöneticisi Selahattin Baki, milli futbolcu için "Gitmesini elbette istemiyoruz ama talipleri var. Başkanımız ile birlikte bu hafta görüşeceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

     
  • Milan'dan Arda Güler için dev teklif! Takas ve para - Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri

    Arda Güler geride kalan sezon 35 maçta Fenerbahçe formasını giyerken, 6 gol, 7 asistlik performans sergiledi.
  • Milan'dan Arda Güler için dev teklif! Takas ve para - Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri

    Milli yıldızın Fenerbahçe ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. 

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