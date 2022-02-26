Milano'daki San Siro Stadı'nda oynanan karşılaşmada, şampiyonluk mücadelesi veren Milan, orta sıralardaki Udinese'yi ağırladı.

Kırmızı-siyahlı takım, 29. dakikada Rafael Leao ile 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

Konuk ekip Udinese, 66. dakikada Destiny Udogie ile beraberlik golünü buldu: 1-1. Başka gol olmayınca mücadele 1-1 sonuçlandı ve iki ekip puanları paylaştı.

Bu sonuçla Milan, şampiyonluk yolunda önemli bir puan kaybı daha yaşadı. Puanını 57'ye çıkaran kırmızı-siyahlı takım, henüz maçını oynamamış olan Inter ve Napoli’nin önünde ilk sıradaki yerini korudu.

Udinese ise puanını 26’ya çıkarttı ve 14. sırada yer aldı.