Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam Milas'ta endemik iki sinek türü literatüre kazandırıldı

        Milas'ta endemik iki sinek türü literatüre kazandırıldı

        Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ) Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ferhat Altunsoy tarafından yürütülen proje kapsamında Muğla'nın Milas ilçesinde tespit edilen iki endemik sinek türü literatüre girdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.07.2024 - 11:32 Güncelleme: 20.07.2024 - 11:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        Dünya literatürüne eklendi! Sadece Milas'ta bulunuyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ege Bölgesi'nin tabanidae (at sineği) faunası adlı projeyi yürüten ESTÜ Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Zooloji Ana Bilim Dalı Başkanı da olan Prof. Dr. Altunsoy ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Öğretim Görevlisi Bahriye Ayaz, Milas ilçesinde yaptıkları iki yıl süren çalışma sonucunda sineklerden ikisinin gözlerindeki renklenmelerin, antenlerinin şeklinin ve genital yapılarının diğer türlerden farklı olduğunu tespit etti.

        DÜNYA LİTERATÜRÜNE KAZANDIRDI

        Altunsoy tarafından bitki özsularıyla beslendikleri için tozlaşmada etkili olan sineklere Tabanus ela ve 'Tabanus euphrates' adı verilerek yeni tür dünya literatürüne eklendi.

        Prof. Dr. Altunsoy, Türkiye'de 178 at sineği türünün bulunduğunu dile getirerek, bu türün dişilerinin kanla beslenen zararlı türler olarak bilinmelerine rağmen erkek sineklerin bitki özsularıyla beslenmesi nedeniyle tozlaşmada etkili olduğunu, böylelikle ekolojik açıdan biyoçeşitliliğin devamlılığı için büyük önem taşıdığını anlattı.

        REKLAM

        GÖZLERİNDEKİ RENKLENMELER VE ANTENLERİNİN ŞEKLİ DİĞER SİNEKLERDEN FARKLI

        Ege Bölgesi'nde bulunan sinekler üzerinde bir çalışma başlattığını ifade eden Altunsoy, şöyle konuştu:

        "Muğla'nın Milas bölgesinde bulduğumuz sineklerden ikisinin diğerlerinden çok farklı olduğunu tespit ettik. Söz konusu iki sinek türünü laboratuvarlarda inceledik. Bu sinekleri öncelikle ülkemizdeki sinek türleriyle karşılaştırdık. Daha sonra da dünya literatüründeki örnekleriyle eşleştirdik. Değerlendirme sonunda sineklerin yeni birer tür olduğunu belirledik. Gözlerindeki renklenmeleri, antenlerinin şekli ve genital yapılarındaki farklılıkları doğrultusunda yeni türler olduğunu kararlaştırdık. Bu iki sinek türü dünyada sadece Milas'ta bulunan endemik türler olarak belirlendi."

        İSMİ İÇİN KIZINDAN VE FIRAT NEHRİ'NDEN ESİNLENDİ

        Altunsoy, sinek türlerini isimlendirirken kızı Ela'nın isminden esinlenerek birine Tabanus ela ve diğerine de Fırat Nehri'nden esinlenerek Tabanus euphrates adını verdiğine işaret ederek, söz konusu türlerin bundan sonra dünya literatüründe bu iki isimle anılacağını sözlerine ekledi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #endemik sinek türü
        #Muğla
        #Milas
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İktidar ve muhalefet zaferin 50. yılında Kıbrıs'ta
        İktidar ve muhalefet zaferin 50. yılında Kıbrıs'ta
        Kıbrıs'ta 50 yılın kilometre taşları
        Kıbrıs'ta 50 yılın kilometre taşları
        Barış Alper Yılmaz Londra'da
        Barış Alper Yılmaz Londra'da
        Ağaçlar devrildi ev yan yattı! Giresun'da etkili sel!
        Ağaçlar devrildi ev yan yattı! Giresun'da etkili sel!
        Derrick Köhn için kritik süreç!
        Derrick Köhn için kritik süreç!
        Katil 16, maktul 17 yaşında! Parkta cinayet!
        Katil 16, maktul 17 yaşında! Parkta cinayet!
        Balık tutmak için açıldıkları kayık battı: 2 ölü
        Balık tutmak için açıldıkları kayık battı: 2 ölü
        Göz yogası gözlük ihtiyacını ortadan kaldırabilir mi?
        Göz yogası gözlük ihtiyacını ortadan kaldırabilir mi?
        Ali Koç'tan Youssef En-Nesyri açıklaması
        Ali Koç'tan Youssef En-Nesyri açıklaması
        10 kent için "sarı" alarm! Ateş gibi cumartesi!
        10 kent için "sarı" alarm! Ateş gibi cumartesi!
        İlişkiler bile bu düğün kadar sürmüyor
        İlişkiler bile bu düğün kadar sürmüyor
        Neden depresyonda bazıları yerken diğerleri hiç yemez?
        Neden depresyonda bazıları yerken diğerleri hiç yemez?
        Plajlardan renkli kareler
        Plajlardan renkli kareler
        Dilekçe tarihine nasıl karar verilmeli?
        Dilekçe tarihine nasıl karar verilmeli?
        Timur Cihantimur saldırıya uğradı
        Timur Cihantimur saldırıya uğradı
        Sulama kanalını aşıp tarlaya girdi! Direksiyonda gelen ölüm!
        Sulama kanalını aşıp tarlaya girdi! Direksiyonda gelen ölüm!
        Moody's, Türkiye'nin kredi notunu yükseltti
        Moody's, Türkiye'nin kredi notunu yükseltti
        "Biz yanak sıktırmayız"
        "Biz yanak sıktırmayız"
        Küresel yazılım açıklaması
        Küresel yazılım açıklaması
        "Üzerine bıçakla adımın baş harfini çizdim"
        "Üzerine bıçakla adımın baş harfini çizdim"