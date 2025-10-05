Habertürk
        Haberler Bilgi Spor Milli ara tarihi: Milli ara ne zaman, hangi tarihte ve kaç gün sürüyor? İşte milli maç takvimi ile Süper Lig'in başlangıcı

        Milli ara tarihi: Milli ara ne zaman, hangi tarihte ve kaç gün sürüyor?

        Milli maç arası takvimi netleşti. 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri kapsamında 3. ve 4. maçlarına çıkacak olan A Milli Takımımız, önce Bulgaristan'la ardından Gürcistan'la karşı karşıya gelecek. Milli maç heyecanı sürerken futbolseverlerin gündeminde ise "Milli ara ne zaman sona eriyor, Süper Lig maçları hangi tarihte başlıyor?" soruları yer alıyor. İşte bu sürece dair merak edilen tüm ayrıntılar...

        Giriş: 05.10.2025 - 16:44 Güncelleme: 05.10.2025 - 16:44
        Milli maç heyecanı yaklaşırken, milli aranın ne zaman başlayacağı ve ne kadar süreceği futbolseverlerin merak konusu oldu. 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri kapsamında oynanacak mücadeleler öncesi milli ara takvimi gündeme geldi. Peki, milli ara tam olarak hangi tarihte başlayacak, kaç gün sürecek ve Süper Lig karşılaşmaları ne zaman kaldığı yerden devam edecek? İşte detaylar...

        MİLLİ ARA NE ZAMAN BAŞLIYOR?

        2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 3. ve 4. mücadeleleri kapsamında A Milli Futbol Takımımız, Bulgaristan ve Gürcistan ile kozlarını paylaşacak.

        Milli ara, 5 Ekim Pazar günü oynanacak karşılaşmaların ardından 8. hafta itibarıyla başlayacak.

        SÜPER LİG NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

        Trendyol Süper Lig, 18 Ekim'de oynanacak 9. hafta Konyaspor - Kocaelispor mücadelesi ile yeniden açılacak.

        MİLLİ MAÇ TAKVİMİ

        11 Ekim 2025: Bulgaristan – Türkiye

        14 Ekim 2025: Türkiye – Gürcistan

        15 Kasım 2025: Türkiye – Bulgaristan

        18 Kasım 2025: İspanya – Türkiye

