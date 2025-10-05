Milli ara tarihi: Milli ara ne zaman, hangi tarihte ve kaç gün sürüyor?
Milli maç arası takvimi netleşti. 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri kapsamında 3. ve 4. maçlarına çıkacak olan A Milli Takımımız, önce Bulgaristan'la ardından Gürcistan'la karşı karşıya gelecek. Milli maç heyecanı sürerken futbolseverlerin gündeminde ise "Milli ara ne zaman sona eriyor, Süper Lig maçları hangi tarihte başlıyor?" soruları yer alıyor. İşte bu sürece dair merak edilen tüm ayrıntılar...
MİLLİ ARA NE ZAMAN BAŞLIYOR?
2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 3. ve 4. mücadeleleri kapsamında A Milli Futbol Takımımız, Bulgaristan ve Gürcistan ile kozlarını paylaşacak.
Milli ara, 5 Ekim Pazar günü oynanacak karşılaşmaların ardından 8. hafta itibarıyla başlayacak.
SÜPER LİG NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Trendyol Süper Lig, 18 Ekim'de oynanacak 9. hafta Konyaspor - Kocaelispor mücadelesi ile yeniden açılacak.