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        Haberler Spor Tenis Milli badmintoncular Sinem Yıldız ile Yasemen Bektaş, İtalya'daki turnuvada 3. oldu

        Milli badmintoncular Sinem Yıldız ile Yasemen Bektaş, İtalya'daki turnuvada 3. oldu

        İtalya Açık Badminton Turnuvası'na katılan milli sporculardan Sinem Yıldız ile Yasemen Bektaş, çift kadınlar kategorisinde bronz madalya kazandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28 Haziran 2026 - 22:22 Güncelleme:
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        Yıldız ile Bektaş, İtalya'da 3. oldu!

        Milli sporculardan Sinem Yıldız ile Yasemen Bektaş, İtalya Açık Badminton Turnuvası çift kadınlar kategorisinde bronz madalyaya ulaştı.

        Türkiye Badminton Federasyonunun açıklamasına göre İtalya'nın Bolzano kentinde düzenlenen organizasyon tamamlandı.

        Sinem ile Yasemen, çift kadınlar yarı finalinde karşılaştıkları Hollandalı Kirsten De Wit-Debora Jille ikilisine 2-1 (24-22, 17-21, 14-21) yenilerek 3'üncü oldu.

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