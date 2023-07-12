Milli bisikletçi Ramazan Yılmaz Avrupa ikincisi oldu Portekiz'in Anadia şehrinde Avrupa Bisiklet Birliği tarafından düzenlenen UEC U23 ve Gençler Avrupa Pist Şampiyonası'nın ilk gününde Milli Bisikletçi Ramazan Yılmaz, Genç Erkekler-Scratch finalinde Avrupa ikincisi oldu

Portekiz'in Anadia şehrinde düzenlenen UEC U23 ve Gençler Avrupa Pist Şampiyonasının ilk gününde kürsüde Türk bayrağı dalgalandı. M Junior Scratch disiplininde 10 kilometre (40 tur) mesafede düzenlenen yarışta Türk bisikletinin genç yeteneği 18 yaşındaki Ramazan Yılmaz, İtalyan bisikletçi Davide Stella’nın ardından ikinci oldu. Yarışın üçüncüsü Fransız pedal Pablo Laruelle oldu.

Müftüoğlu: "Avrupa’da madalya almanın ve kürsüde Türk bayrağını taşımanın gururunu yaşıyoruz"

Portekiz'de bulunan Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, UEC U23 ve Gençler Avrupa Pist Şampiyonası'nın ilk gününde gelen başarı ile ilgili, "Çok mutluyuz. Türk bisiklet tarihinin ikinci madalyasını bugün kazanmanın gururunu yaşıyoruz. 12 yıl önce Ahmet Örken'in çıktığı kürsüye bugün genç bisikletçimiz Ramazan Yılmaz'ı çıkardık. Emeği geçen kulübümüze, antrenörlerimize, takım arkadaşlarına teşekkür ediyor, kutluyorum. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatlarıyla Gençlik ve Spor Bakanlığımız tarafından ülkemizde bir ilk olarak Konya'da inşa edilen Olimpik Velodrom’da kısa sürede başladığımız çalışmaların sonucunu dünya devleri arasında kürsüye çıkarak madalyamızı aldık. Sporcumuzu ve antrenörlerimizi ve Milli Takımımızı tebrik ediyorum. Avrupa Şampiyonası 16 Temmuz'a kadar devam edecek. Piste yeni madalyalar için çıkmaya devam edeceğiz. Bu başarıda bizleri destekleyen Bakanımız Osman Aşkın Bak, Spor Hizmetleri Genel Müdürümüz Ömer Altunsoy nezdinde Gençlik ve Spor teşkilatımız ile Spor Toto teşkilatımızın tüm kadrolarına ayrıca yönetim kurulumuza teşekkür ediyorum. Bu başarımız bundan sonra da artarak devam edecektir” ifadelerini kullandı.