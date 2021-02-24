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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Çorum'da öğretmenlerle koronavirüs aşısı oldu

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğretmenlere yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı yapılmasıyla ilgili, Sağlık Bakanlığına 1 milyon 259 bin okul çalışanının listesini geçen haftalarda ilettiklerini söyledi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Çorum'da öğretmenlerle koronavirüs aşısı oldu
AA

Bakan Selçuk, Çorum'un Sungurlu ilçesindeki Arifegazili İlkokulunda Kovid-19 aşısının ilk dozunu yaptırdı, eğitim çalışanlarının da aşılanmasına başlandı.

"Öğretmenlerimizin burada elbette aşı olması bugün söz konusu ancak daha sonraki süreçte öğretmenlerimizin ilgili sağlık kuruluşlarında aşılarının yapılması söz konusu olacak." diyen Selçuk, şöyle devam etti:

"Aşı tedarik sürecine bağlı olarak da Sağlık Bakanlığı bu konuyla ilgili planlamayı yapıyor. Biz kendilerine 1 milyon 259 bin çalışanımızın listesini geçtiğimiz haftalarda iletmiştik. Tüm vatandaşlarımız gibi e-Nabız'da ya da 2023'e kısa mesaj göndererek kendilerine nasıl sıra geldiği konusunda bilgi alabilirler. Daha sonra da yine istedikleri şekilde randevu sistemi oluşuyor ve oraya bağlı olarak aşılarının ilk dozunu yaptırabilecekler. İkinci doz içinde aynı şekilde bir uygulama söz konusu olacak."

- Yüz yüze eğitime başlanması

1 Mart'ta başlayacak yüz yüze eğitime de değinen Bakan Selçuk, şunları kaydetti:

"Biz aslında hep uygulamaya gayret ediyoruz. Salgın sürecinin başından beri tüm okullarımız Türk Standartları Enstitüsünün belirlediği standartlara göre her türlü hazırlığını yaptı ve meslek liselerimizin, halk eğitim merkezlerimizin üretimleri sayesinde de hiçbir malzeme sıkıntısı yaşamadan temizlik malzemesi ve diğer ihtiyaçlarla ilgili malzemeler konusunda hiçbir problem yaşamaksızın rahatlıkla bu süreci yürütebiliriz. Okullarımız hazır. Okulum Temiz Belgesi'ni okullarımızın tamamına yakını almış durumda. Bu bildiğiniz gibi bir dış denetimle gerçekleştirilebiliyor, Okulum Temiz Belgesi alabilmesi dış denetime tabi. O yüzden de bu belgeyi belirli prosedürler çerçevesinde veriyoruz ve buna hazırız. Diğer okullarımız açılacak. Bu anlamda da biliyorsunuz dünyada da aşılama yeni başlıyor. Birçok ülke okulunu açmaya başladı. Bugünlerde tekrar tekrar duyuyoruz. Çok sayıda ülke okulları tümüyle açtığı konusunda duyuruda bulunuyorlar ama dünyada hiçbir ülkede tüm ülkenin aşılandığı dolayısıyla tüm öğretmenleri aşılandığı bir durumda söz konusu değil."

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