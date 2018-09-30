SON DAKİKA HABERLERİ
Son Dakika
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk
GÜNDEM
Haberler > GÜNDEM > Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: "Eğer bütün konuları yeniden çerçevelersek, mesafe almamamız için

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: ''Eğer bütün konuları yeniden çerçevelersek, mesafe almamamız için bir sebep yok"

ODTÜ'de bu yıl altıncısı düzenlenen Zeka ve Yetenek kongresi'ne katılan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Eğer bütün konuları yeniden çerçeveleyip üzerinde düşünürsek kavramlarımızı yeniden gözden geçirirsek mesafe almamamız için bir sebep yok" dedi. Bakan Selçuk, Türkiye'nin eğitimde nicel olarak çok ciddi mesafeler aldığını ve artık amacın nitelikle ilgili olduğunu vurguladı

30.09.2018 - 15:07 | Güncelleme: İHA

ODTÜ'de bu yıl altıncısı düzenlenen Zeka ve Yetenek kongresi'ne katılan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ''Eğer bütün konuları yeniden çerçeveleyip üzerinde düşünürsek kavramlarımızı yeniden gözden geçirirsek mesafe almamamız için bir sebep yok'' dedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ODTÜ'de düzenlenen 6. Zeka ve Yetenek Kongresi'ne katıldı. Kongre'de bir konuşma yapan Bakan Selçuk, '''Ben' demek hastalıklı bir şey. Eğer birisi 'biz' derse öteki demiş olur. O yüzden 'biz' değil de 'hepimiz' diyeceğiz'' ifadelerini kullandı.

"SANA ENGEL OLMAYA ÇALIŞANLAR BAŞARACAĞINA EN ÇOK İNANANLARDIR"

''Geriye bakmadan, fotoğrafı görmeden, analiz yapmadan bir karar almak çok doğru değil'' diyen Selçuk konuşmasına şöyle devam etti: ''Çok uzun yılların birikimi olan birtakım sorunların, meselelerin çok kısa sürede çözümlenmesini beklemediğinizi biliyorum. Ama daha geldiğimin 17. günü manşetlerde icraat beklemek hususunda bir gözlemim oldu. Bizim akşam düşünüp sabah bir şey yapma lüksümüz yok. Geriye bakmadan, fotoğrafı görmeden, analiz yapmadan bir karar almak çok doğru değil. Zamana ihtiyaç var. Bir taraftan da çok engel olmaya çalışanlar var. Biri başarısızlık olsa çok mutlu olacaklar var.

Charlie Chaplin'in bir sözü var, ''Sana engel olmaya çalışanlar başaracağına en çok inananlardır''. Bu dönemde güzel şeyler söylüyoruz, konuşuyoruz. Biz elbette güzel şeyler söyleyeceğiz, elbette umut vereceğiz. Çünkü biz çocuk için uğraşıyoruz. Eğer umudumuz olmazsa neyimiz olacak? Biz insanları çocuklarla buluşturamayacaksak nelerle buluşturacağız? Bundan daha doğal bir şey olabilir mi? Bu tarihsel bir mesele. Bizim tüm insana ihtiyacımız var ama bu çok kolay bir şey değil. Bu bir insanlık problemi, Türkiye’nin problemi değil. İnsanlık denildiğinde sadece kendi toplumunu anlayan bir uygarlık var karşımızda. Biz insanlık dediğimizde endemik bitkilerimiz dahil hepsini çocuklarımız evlatlarımız olarak görüyoruz. Bütün insanları, bütün çocukları hanemize kaydediyoruz. O sebeple bizim insanlık olarak neyden bahsettiğimizi yeniden tanımlamamıza ihtiyacımız var. Bu kelimeler gerçekten çok büyüleyici. Öyle bir çağdayız ki sürekli olarak her şey parlatılıyor, geçiyor. Eğitim de bundan nasibini alıyor. Eğer insanlığı bu şekilde algılarsak, eğitimi sadece endüstrinin ihtiyaçları olarak içerirsek, endüstrinin ihtiyaçlarını eğitimin beceri seti diye kurgularsak inanın eğitim 4.0'da 5.0'da desensiz bu eğitimin kaç sıfır yenik olduğunu gösterir sadece. Bu konu zekayla çok ilgili. Zekanın tanımının geçen yüzyıl da farklı olması, 20 sene sonra farklı olması bizim ölçtüğümüz şeyin zeka olduğunu gösterir mi? Ölçtüğümüz şey o zamanki tanımdır veya onun içeriğidir. Burada bir paradoksal konu var.''

''EĞER BÜTÜN KONULARI YENİDEN ÇERÇEVELEYİP ÜZERİNDE DÜŞÜNÜRSEK, KAVRAMLARIMIZI YENİDEN GÖZDEN GEÇİRİRSEK MESAFE ALMAMAMIZ İÇİN BİR SEBEP YOK"

Birlikte düşünüp eleştirileri paylaşarak bir olma noktasında yolculuk yapılabileceğinin altını çizen Selçuk, ''Doğu bilgeliği der ki, ''En yüksek zeka zihni durdurabilende vardır'' der. Yani insan zihninin durdurabilyorsa artık zekanın doruğuna ulaşmıştır. Bunun karşısına baktığımızda da zihnin en çok çalıştığı duruma, işte en zeki durum diyoruz. Bu bizi oldukça sınırlıyor bu tanımsal çerçeveler. Mesela ben okullara gittiğimde hiç 200 alan çocuk görmedim. En fazla 100 alıyorlardı. Aslında bizim sınıflarımızda 200-300 alacak çocuklarımız var. Fakat biz onlara diyoruz ki, en fazla notumuz 100 sen de onlarla idare et. Aslında çocuk ''Ben dünya çapında birisi olabilirim, sıçrama yapabilirim'' demek istiyor. Fakat biz onu 100'le sınırlandırıyoruz. Bir general krala diyor ki ''Ben içinden çıkamayacağım hiçbir güçlükle karşılaşmadım'' diyor. Kral da diyor ki, '' Ben içinden çıkma ihtiyacı duyacağım hiçbir güçlükle karşılaşmadım.'' Hangisi daha zeki? Bu paradoksu gerçekten kurmamız lazım. İlkel toplumlarda niye deliren insan yok? Bunu anlamamız lazım. Kavramsal bir çerçeveye ihtiyacımız var. Bu kavramsal çerçeve bizim ilgiyle ilişkimizi yeniden düzenlememizi gerektiriyor. Bu coğrafyadan bağımsız olarak olmuyor. Batı'nın algı çerçevesi. Doğu ısrarla işin özüyle ilgileniyor. Biz insanı yarım insan olarak görmek istemiyoruz. Biz çocuğun hizasına bakmak istiyoruz. Eğer bütün konuları, yetenek konusunu, zeka konusunu, eğitim konusunu yeniden çerçeveleyip üzerinde düşünürsek, kavramlarımızı yeniden gözden geçirirsek mesafe almamamız için bir sebep yok. Çünkü kavramlar, kelimeler karnından doğdukları topluma hizmet ederler öncelikle. Ondan sonra diğer toplumlar bunan yararlanırlar. Bizim özgün kelimelerimizi oluşturmamız, kavramlarımızı üretmemiz gerekiyor'' şeklinde konuştu.

''TÜRKİYE, EĞİTİMDE NİCEL OLARAK ÇOK CİDDİ MESAFELER ALDI"

Türkiye'nin eğitimde nicel olarak çok ciddi mesafeler aldığını ve artık amacın nitelikle ilgili olduğunu vurgulayan Selçuk, ''Eğitimin nereye gitmesi gerektiği aslında bürokratik bir işin çok ötesinde. Türkiye eğitimde nicel olarak çok ciddi mesafeler aldı. Artık hevesimiz nitelikle ilgili ve Türkiye’nin bunu başarmaması için hiçbir sebep yok. Sizin hayalleriniz, beklentileriniz hepsi bizim geleceğimiz için bir tuğla. Biz bunu birlikte yapabiliriz. Ama bunu bir başarı başarısızlık denklemine sokmamamız lazım. Bu uğraşarak, didinerek yapılacak bir iş. Biz küçük küçük adımlarla işlerimizi yapalım. Bunun için de ön göreceğimiz yol haritası elbette eksiktir, elbette sıkıntıları vardır ama hep beraber düşünerek, hep birlikte bu eleştirileri paylaşarak bir olma noktasında bir yolculuk yapabiliriz. Çok pratik, çok işlevsel ve mevcut durumu çok daha verimli kullanabileceğimiz bir noktaya geleceğiz. Maksimizasyon bir derdimiz yok biz optimizasyonla ilgiliyiz eğitimde. Optimal koşulları oluşturmakla ilgiliyiz. Bir sistem tasarısı içinde bakmaya çalışıyoruz. Önümüzdeki süreçte de erken çocukluktan başlayan ve üniversiteye kadar olan dönemde ne yapmak istediğinizin sadece özünü paylaşma fırsatınız olacak. Bu bir yolculuk. Lütfen bu beklentiyi biraz rasyonel hale getirelim. Siz bize kolay gelsin, deyin kolay gelir'' şeklinde konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
YORUMLAR 0
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER
adblock
Adblocker kullanıyorsunuz.

Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.

Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.

Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.

Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.

Haberturk.com'u izinli listeye nasıl alacağınızı öğrenmek için tıklayınız.

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X