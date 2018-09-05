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Milli futbolcu Mehmet Zeki Çelik, Fransa günlerini anlattı

A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosunda yer alan ve Fransa Ligi takımlarından Lille'de forma giyen Mehmet Zeki Çelik, UEFA Uluslar Ligi'nde Rusya ve İsveç'e karşı çok zor iki maç oynayacaklarını söyledi. Milli Takım kadrosunda yer almasının kendisi için çok önemli olduğunun altını çizen genç futbolcu, Fransa'daki günleriyle ilgili de konuştu

05 Eylül 2018 Çarşamba, 11:49:09 | Güncelleme:

AA'da yer alan habere göre Zeki Çelik yaptığı açıklamada, UEFA Uluslar Ligi'nin Avrupa Futbol Şampiyonası'na (EURO 2020) katılma şansı vermesinin de kendileri için önemli olduğunu belirerek, "Rusya ve İsveç son Dünya Kupası'nda çeyrek final oynadı. Bizim için çok zor iki maç olacak. İnşallah kazanmak istiyoruz." dedi.

Genç futbolcu, milli takım kadrosunda yer almasının kendisi için çok önemli olduğunun altını çizerek, "Milli takımda kalıcı olmak istiyorum. Güzel bir duygu, inşallah kalıcı olurum." ifadelerini kullandı.

"GÜÇLENMEYE ÇALIŞIYORUM"

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor'dan Fransız ekibi Lille'e transfer olan Mehmet Zeki Çelik bu kararından dolayı mutlu olduğunu aktardı.

Fransa'da futbol oynamanın kariyeri için önemli bir adım olduğunu dile getiren Zeki, "Fransa'da günlerim güzel geçiyor. Herkes bana çok sıcak davranıyor. Takım genç bir takım, benim için iyi bir takım oldu. İyi bir sezon geçirmeyi istiyorum. İnşallah böyle olur." sözlerine yer verdi.

Fransız futbolunun Türkiye'ye göre farklı olduğunu vurgulayan genç futbolcu, "Fransa tempolu ve kuvvetli bir lig. Güç faktörü önemli, ben de güçlenmeye çalışıyorum. Onlara göre biraz eksiğim var." şeklinde konuştu.

Fransızca öğrenmek için de ders aldığını sözlerine ekleyen Zeki Çelik, "Dili öğrenme aşamasındayım, hocanın dediklerini anlıyorum ama konuşma faslına geçemedim. Şu an sadece anlıyorum ve dediklerini yapmaya çalışıyorum." ifadelerini kullandı.

Mehmet Zeki Çelik'in formasını giydiği Lille, Fransa Ligi'nde geride kalan 4 hafta sonunda 4. sırada yer alıyor. Lille, 4 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi alarak 7 puan topladı.

Sağ bekte görev yapan milli futbolcu, Lille'in bu sezon ligde oynadığı 4 maçta da ilk 11'de sahaya çıktı. Bir gol pası veren Zeki, iki kez de sarı kart gördü.

Mehmet Zeki Çelik'in savunmasında görev yaptığı Lille, 4 maçta kalesinde yalnızca 2 gol gördü.

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