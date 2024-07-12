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        Haberler Magazin Milli futbolcular Bodrum'da; Hakan Çalhanoğlu, Abdülkerim Bardakçı, Kerem Aktürkoğlu, Uğurcan Çakır ve Mert Günok - Magazin haberleri

        Milli futbolcular Bodrum'da

        EURO 2024'te oynanan Türkiye - Hollanda çeyrek final maçında elenen milli takımımızdan Hakan Çalhanoğlu, Abdülkerim Bardakçı, Kerem Aktürkoğlu, Uğurcan Çakır ve Mert Günok, turnuvanın yorgunluğunu Bodrum'da attı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.07.2024 - 08:15 Güncelleme: 12.07.2024 - 08:15
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        Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; EURO 2024'te çeyrek finalde Hollanda'ya elenen milli takımımızdan Hakan Çalhanoğlu, Abdülkerim Bardakçı, Kerem Aktürkoğlu, Uğurcan Çakır ve Mert Günok, Almanya'dan döndükten sonra tatil yapmak için Bodrum'a gitti.

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        Futbolcular, günü güneşlenerek geçirdi.

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        Bir ara sıcaktan bunalan Hakan Çalhanoğlu, kendini Ege'nin serin sularına bıraktı. Çalhanoğlu, bir süre yüzdükten sonra arkadaşlarının yanına döndü.

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        Abdülkerim Bardakçı ile Kerem Aktürkoğlu da bir yandan sohbet edip bir yandan da güneşlendi. Milli futbolcularını keyifli anları objektiflere böyle yansıdı.

        #milli futbolcular
        #Hakan Çalhanoğlu
        #Abdülkerim Bardakçı
        #Kerem Aktürkoğlu
        #Uğurcan Çakır
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