Milli futbolcular, Galler maçını değerlendirdi

"Bizim çocuklar" Bakü'de Galler'e 2-0 mağlup oldu. Milliler, taraftar desteğine rağmen etkili olmakta zorlanırken üst tur şansını mucizelere bıraktı. Milli futbolcular Umut Meraş, Halil Dervişoğlu ve Mert Müldür karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

UMUT MERAŞ: "İstediğimiz gibi olmadı, tüm halkımızdan özür dileriz. Kazanmayı çok istiyorduk ama olmadı. Söylenecek bir şey de yok. Her maça kazanmak için çıkıyoruz. Bir şeyimiz kalmasa bile son maça kazanmak için çıkacağız. Elimizden geleni yapacağız, olursa olur."

HALİL DERVİŞOĞLU: "İstediğimiz sonucu alamadık, çok üzgünüz. Bu maçın telafisi yoktu. Takım olarak bugünkü oyunumuzla en azından beraberlik almalıydık ama olmadı. İki maçı kaybettik, üzgünüz" dedi.

MERT MÜLDÜR: "Çok üzgünüz. Bu maçı kazanmak zorunda olduğumuz biliyorduk. Üzücü bir olay, artık yapacak bir şey yok. En iyi üçüncü olarak da çıkar mıyız bilmiyorum ama elimizden geleni üçüncü maçta göstermeliyiz" dedi.

A Milli Takım, A Grubu'ndaki son maçında 20 Haziran'da TSİ 19.00'da Bakü Olimpiyat Stadı'nda İsviçre ile karşı karşıya gelecek. Milliler o maçı kazanarak diğer sonuçlara göre en iyi 3. olup gruptan çıkma şansını sürdürmeye çalışacak.