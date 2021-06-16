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HaberlerFutbolMilli TakımTRT 1 CANLI İZLE! Türkiye Galler maçı - Milli maç hangi kanalda? Türkiye maçı canlı izle
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Türkiye - Galler | CANLI YAYIN

Türkiye - Galler maçının canlı aktarımı HTSPOR'da! Bizim çocuklar bu kez Bakü'de sahaya çıkıyor ve grubun kaderi açısından çok önemli olan mücadelede Galler'le karşı karşıya geliyor. Turnuvaya mağlubiyetle başlayan ay-yıldızlılar, yaklaşık 35 bin seyirci önünde galibiyete uzanmak istiyor

TRT 1 CANLI İZLE! Türkiye Galler maçı - Milli maç hangi kanalda? Türkiye maçı canlı izle

A Milli Futbol Takımımız, EURO 2020 A Grubu'ndaki ikinci maçında Galler ile karşı karşıya geliyor. Turnuvanın açılış maçında İtalya'ya 3-0 mağlup olan Bizim Çocuklar, 32 bin seyircinin beklendiği Bakü'de galibiyete uzanmak istiyor. Bu maç, Milli Takımımızın Bakü Olimpiyat Stadı'ndaki ilk müsabakası oldu.

TÜRKİYE - GALLER

SAAT: 19.00
HAKEM: Artur Dias
STAT: Bakü Olimpiyat
YAYIN: TRT 1

TÜRKİYE: Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Umut Meraş, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Kenan Karaman, Hakan Çalhanoğlu, Cengiz Ünder, Burak Yılmaz
TEKNİK DİREKTÖR: Şenol Güneş

GALLER: Ward, Roberts, Mepham, Rodon, Davies, Morrell, Allen, Bale, Ramsey, James, Moore
TEKNİK DİREKTÖR: Robert Page

HABERTÜRK EURO 2020 ÖZEL SAYFASI YAYINDA!

Grupta ikinci maçlar öncesinde İtalya 3 puanla lider durumda bulunurken, Galler ve İsviçre 1'er puana sahip. Türkiye'nin ise puanı bulunmuyor. Ay-yıldızlı ekip, A Grubu'ndaki son maçında ise 20 Haziran'da TSİ 19.00'da Bakü Olimpiyat Stadı'nda İsviçre ile karşı karşıya gelecek.

İKİNCİ MAÇ BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR

Katıldığı yedi büyük turnuvada da oynadığı ilk maçı kaybeden A Milli Takımımız, ikinci karşılaşmalarda mağlubiyet almadığı son üç turnuvada da gruptan çıkmayı başardı. (Euro 2000, 2002 Dünya Kupası ve Euro 2008)

GALLER MİLLİ TAKIMI'NI TANIYALIM

Galler, üst üste ikinci kez Avrupa Şampiyonası’nda yer alıyor. Güncel FIFA sıralamasında 17. sırada bulunan Galler, en büyük sıçramayı 2011’de 117’nciyken 2015’te yükseldiği 8’incilikle yaptı.

2018 Dünya Kupası’na gidemediler. 2022 elemelerinde ise Belçika’ya 3-1 yenildiler, Çek Cumhuriyeti ile berabere kaldılar.

ELEMELERDE NE YAPTILAR?

Galler, EURO 2020 elemelerinde grubunu 14 puanla ikinci bitirerek turnuva vizesi aldı. Grubundaki 8 maçın 4’ünü kazandı, 2’si berabere bitti, 2’sinde kaybetti. Grubundaki Azerbaycan’ı Galler’de 2-1 yendiler. Bakü’de antrenmanları yaptığımız Bakcell Arena’daki maçı da 2-0 kazandılar.

2020-21 Uluslar Ligi’nde de grubunu 5 galibiyet 1 beraberlikle lider bitirdi. A Ligi’ne yükseldi. 6 maçta 5 galibiyet alıp sadece 1 gol yedi.

CHRIS COLEMAN'LA DİKKAT ÇEKTİLER

Toshack’ın ardından 2010’da göreve gelen ve Galler’e tarihinde ilk kez üst üste üç galibiyet kazandıran Gary Speed’in 2011’deki intiharı ülkede büyük bir sarsıntı yarattı. Speed’in attığı temellerin devamını getiren isim Chris Coleman oldu.

Galler, ülkeyi FIFA sıralamasında 8’inciliğe taşıyan Chris Coleman’ın istifasının ardından Ryan Giggs ile yola devam etme kararı aldı.

Giggs yönetiminde EURO 2020 elemelerinin ilk 3 maçının ikisini kaybeden takım, sonrasında yeniden bir çıkış yakaladı ve 2019’un ikinci yarısında hiç yenilmeyerek grupta Hırvatistan’ın ardından finallere kalan ikinci takım oldu.

RYAN GIGGS, KADINA ŞİDDET SUÇUYLA YARGILANIYOR, GÖREVDE ROBERT PAGE VAR

Ryan Giggs’in kadına şiddet suçuyla yargılanmaya başlamasının ardından Galler Futbol Federasyonu bir süre önce yaptığı açıklamayla Giggs’in görevden alındığı ve yerine yardımcısı Robert Page’in getirildiğini duyurmuştu.

Eski bir stoper olan Page, 47 yaşında. 41 kez milli olmuş. Türkiye’nin 1996’da Galler ile 0-0 berabere kaldığı ve 1997’de 6-4 yendiği her 2 maçta da forma giydi.

Page daha önce Port Vale ve Northampton’daki kulüp tecrübelerinin ardından Galler 17, 19 ve 21 yaş altı teknik direktörlüğü yaptı. Galli teknik adam takımın başına geçtiğinden beri 8 karşılaşmada sadece 2 kez mağlubiyet yüzü gördü.

24 FUTBOLCU İNGİLTERE'DEN

Kadroda toplam 15 kulüpten oyuncu mevcut. Kadronun 24’ü Premier Lig ve Championship’de oynuyor. En tecrübelileri 101 millilikle Chris Gunter. Gunter, Galler’in gelmiş geçmiş en fazla milli olmuş oyuncusu. Onu 96 ile kaleci Hennessey ve 93 ile de Bale takip ediyor. Bale aynı zamanda 33 golle Galler tarihinin en golcü ismi.

Ramsey; Merih Demiral’ın Juventus’tan takım arkadaşı. Kaleci Ward; Çağlar ve Cengiz’in Leicester City’den takım arkadaşı, Neco Williams ve Harry Wilson; Ozan Kabak’ın Liverpool’dan takım arkadaşıydı.

2018'DEKİ 8. MAÇ

Milliler, Galler mücadelesiyle 2021 yılındaki sekizinci maçına çıkıyor. Bu yıl oynadığı 7 maçta 4 galibiyet alan milliler, 2 beraberlik ve 1 de yenilgi yaşadı. Bu maçlarda 14 gol atan ay-yıldızlı ekip, kalesinde 9 gol gördü.

Milli takım, bu yılın ilk maçında 24 Mart'ta Hollanda ile karşı karşıya geldi. Ay-yıldızlı ekip, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu ilk maçında İstanbul'da rakibini 4-2 yendi.

Grubun ikinci karşılaşmasını İspanya'da Norveç ile oynayan Türkiye, sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı. Milliler, gruptaki üçüncü maçında ise sahasında Letonya ile 3-3 berabere kaldı. Ay-yıldızlı ekip, Azerbaycan ile Alanya'da oynadığı özel maçı 2-1 kazanırken Antalya'da Gine ile oynadığı özel maç golsüz berabere bitti. Milli takım, EURO 2020 öncesinde oynadığı son özel maçta ise Almanya'da Moldova'yı 2-0 yendi. Ay-yıldızlı ekip, EURO 2020'nin açılış karşılaşmasında İtalya'ya 3-0 kaybetti.

GALLER'LE 24 YIL SONRA

Türkiye, Galler ile bugüne kadar 6 kez karşı karşıya geldi. Milliler, tamamı resmi olan bu maçlarda 2 galibiyet, 3 yenilgi ve 1 de beraberlik yaşadı.

Ay-yıldızlılar, Galler'le son olarak 20 Ağustos 1997 tarihinde karşılaştı. 1998 Dünya Kupası Elemeleri'nde Ali Sami Yen Stadı'nda oynanan ve tam 10 golün atıldığı maçı milliler 6-4 kazanmıştı.

Dördü Dünya Kupası Elemeleri, 2'si Avrupa Şampiyonası Elemeleri olmak üzere geride kalan 6 maçta 7 gol atan ay-yıldızlı ekip, kalesinde ise 10 gol gördü.

BİZİM ÇOCUKLARIN ADAY KADROSU

A Milli Takım'ın aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Kaleci: Mert Günok (Medipol Başakşehir),Uğurcan Çakır (Trabzonspor),Altay Bayındır (Fenerbahçe)

Defans: Zeki Çelik (Lille),Mert Müldür, Kaan Ayhan (Sassuolo),Merih Demiral (Juventus),Ozan Kabak (Schalke 04),Çağlar Söyüncü (Leicester City),Umut Meraş (Le Havre),Rıdvan Yılmaz (Beşiktaş)

Orta saha: Okay Yokuşlu (Celta Vigo),Taylan Antalyalı (Galatasaray),Dorukhan Toköz (Beşiktaş),Ozan Tufan (Fenerbahçe),Orkun Kökçü (Feyenoord),Yusuf Yazıcı (Lille),İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe),Hakan Çalhanoğlu (Milan)

Forvet: Cengiz Ünder (Roma),Abdülkadir Ömür (Trabzonspor),Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray),Burak Yılmaz (Lille),Enes Ünal (Getafe),Kenan Karaman (Fortuna Düsseldorf),Halil Dervişoğlu (Brentford).

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