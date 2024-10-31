Türkiye - Galler maçı ne zaman, saat kaçta? A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi B Ligi 4. Grup'ta gösterdiği başarılı performansla dikkat çekiyor. İlk dört maçında üç galibiyet ve bir beraberlik alan milliler, topladıkları 10 puanla grubun zirvesinde yer alıyor. Beşinci karşılaşmasında 8 puanla ikinci sırada bulunan Galler'i Kayseri'de ağırlayacak olan Ay-yıldızlılar, kritik bir mücadeleye hazırlanıyor. Futbolseverler ise Türkiye-Galler maçının tarih, saat ve yayın detaylarını merak ediyor. Peki, bu heyecan dolu milli karşılaşma ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar...

Habertürk Giriş: 31.10.2024 - 18:27 Güncelleme: 31.10.2024 - 18:27 facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

print

copy

ABONE OL