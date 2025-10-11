Milli maç canlı izle: Bulgaristan - Türkiye maçı saat kaçta, hangi kanalda?
A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu üçüncü maçında, Bulgaristan'a konuk oluyor. Bugüne kadar 643 mücadeleye çıkan ay-yıldızlılar, bu maçlardan 1'ini hükmen 252 galibiyet, 150 beraberlik ve 241 yenilgi yaşadı. Vasil Levski Ulusal Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı Portekiz Futbol Federasyonu'ndan hakem Luis Godinho düdük çalacak. Zorlu mücadele için geri sayım sürerken, Bulgaristan - Türkiye karşılaşmasının başlama saati futbolseverler tarafından mercek altına alındı. Peki, "Bulgaristan - Türkiye maçı saat kaçta, hangi kanalda?" İşte milli maç canlı izle ekranı...
TEK EKSİK BARIŞ ALPER YILMAZ
Ay-yıldızlı ekipte, Bulgaristan maçı öncesinde tek eksik bulunuyor.
Gürcistan karşılaşmasında kırmızı kart gören Barış Alper Yılmaz, bu karşılaşmada forma giyemeyecek. İspanya maçında da oynayamayan Barış Alper'in cezası Bulgaristan karşılaşması ile sona erecek.
MİLLİ MAÇ TAKVİMİ
11 Ekim: Bulgaristan - Türkiye
14 Ekim: Türkiye - Gürcistan
15 Kasım: Türkiye - Bulgaristan
18 Kasım: İspanya - Türkiye
A MİLLİ TAKIM PUAN DURUMU
1- İspanya 6
2- Gürcistan 3
3- Türkiye 3
4- Bulgaristan 0