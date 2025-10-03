Dünya Kupası yolunda yoluna devam eden A Milli Futbol Takımı, E Grubu’ndaki üçüncü maçına hazırlanıyor. İlk iki karşılaşmada bir galibiyet ve bir yenilgi alan ay-yıldızlı ekip, şimdi Bulgaristan deplasmanında sahne alacak. İspanya karşısında yaşanan farklı yenilgiyi unutturmak isteyen milliler, kritik puan mücadelesinde sahaya çıkacak. İşte merak edilenler...