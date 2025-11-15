Türkiye-Bulgaristan maçı canlı izle: Türkiye-Bulgaristan maçı hangi kanalda?
A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu beşinci maçında Bulgaristan ile karşı karşıya geliyor. Zorlu mücadele için bekleyiş sürerken, Türkiye-Bulgaristan maçının yayıncı kuruluşu ve maç saati sporseverler tarafından araştırılmaya başlandı. A Milli Takım, Bulgaristan ile karşılaştığı 24 karşılaşmada 8 galibiyet alırken 10 maçta mağlup oldu. 6 maçta ise taraflar birbirine üstünlük sağlayamadı. Peki, "Türkiye-Bulgaristan maçı saat kaçta, hangi kanalda?" İşte Türkiye-Bulgaristan maçı canlı izle ekranı...
Türkiye-Bulgaristan maçı için heyecanlı bekleyiş başladı. İki takım arasında Sofya'da oynanan maçı milli takımımız 6-1'lik skorla kazanırken, averaj için önemli bir galibiyet elde etti. Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadı'nda oynanacak karşılaşmada, ay-yıldızlılar rakibinden puan ve puanlar alması durumunda ikinciliği garantileyerek play-off'a katılma hakkı elde edecek. Kritik mücadeleye sayılı saatler kala, Türkiye-Bulgaristan maçının hangi kanalda, şifresiz mi yayınlanacağı merak konusu oldu. Peki, "Türkiye-Bulgaristan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" İşte muhtemel 11'ler...
TÜRKİYE - BULGARİSTAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Türkiye Bulgaristan maçı 15 Kasım Cumartesi bugün saat 20.00'de oynanacak.
TÜRKİYE - BULGARİSTAN MAÇI HANGİ KANALDA?
Bursa'daki Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu'nda oynanacak mücadele TV8 ve Exxen ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
TÜRKİYE - BULGARİSTAN MAÇI CANLI İZLE
Türkiye-Bulgaristan maçını aşağıdaki bağlantı aracılığı ile şifresiz naklen canlı olarak izleyebilirsiniz.
https://www.tv8.com.tr/canli-yayin
MİLLİ TAKIM ADAY KADROSU
A Milli Takım'ın Bulgaristan maçı aday kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:
Kaleciler: Altay Bayındır (Manchester United), Mert Günok (Beşiktaş), Muhammed Şengezer (RAMS Başakşehir), Uğurcan Çakır (Galatasaray)
Savunma: Abdülkerim Bardakcı (Galatasaray), Çağlar Söyüncü, Mert Müldür (Fenerbahçe), Emirhan Topçu (Beşiktaş), Ferdi Kadıoğlu (Brighton & Hove Albion), Merih Demiral (Al-Ahli), Samet Akaydin (Çaykur Rizespor), Zeki Çelik (Roma), Mustafa Eskihellaç (Trabzonspor)
Orta saha: Atakan Karazor (Stuttgart), Hakan Çalhanoğlu (Inter), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Kaan Ayhan (Galatasaray), Orkun Kökçü (Beşiktaş), Salih Özcan (Borussia Dortmund)
Forvet: Aral Şimşir (Midtjylland), Arda Güler (Real Madrid), Barış Alper Yılmaz (Galatasaray), Deniz Gül (Porto), İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın (Fenerbahçe), Kenan Yıldız (Juventus), Yusuf Sarı (RAMS Başakşehir)
NASIL LİDER OLURUZ?
Grubu lider bitirecek takımın Dünya Kupası'na direkt gideceği senaryoda A Milli Takımımız, son Avrupa Şampiyonu İspanya ile yarışıyor. Bunun için Türkiye, kalan iki maçında Bulgaristan ve İspanya'yı devirmeli.
Matador'un ise bugün saat 20.00'deki mücadelede Gürcistan'a puan verip Ay-Yıldızlı ekibe yenilmesi gerekiyor.
ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliğinde düzenlenecek ve 48 takımın mücadele edeceği 2026 Dünya Kupası'na, eleme maçları sonucunda Avrupa'dan 16 takım katılım hakkı kazanacak.
Kasım ayında sona erecek Avrupa elemelerinde, gruplarını lider tamamlayan 12 takım doğrudan Dünya Kupası'na katılım hakkı elde edecek.
Son 4 bilet için ise 12 grup ikincisi ile UEFA Uluslar Ligi'nden gelecek 4 takımın katılımıyla toplam 16 takım mücadele edecek. Play-off maçları 2026'nın mart ayında oynanacak.
Türkiye, 102 yıllık tarihinde 358'i resmi, 287'si özel toplam 645 maç oynayıp 1'i hükmen 254 galibiyet, 150 beraberlik ve 241 yenilgi yaşadı. Ay-Yıldızlılar, 277'si deplasmanda, 278'i Türkiye'de, 90'ı ise tarafsız sahada çıktığı maçlarda, 3'ü hükmen galibiyet sonucunda 891 gol attı, kalesinde 924 gol gördü.
MİLLİ TAKIM 2026 DÜNYA KUPASI E GRUBU PUAN DURUMU
1- İspanya 12
2- Türkiye 9
3- Gürcistan 3
4- Bulgaristan 0