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        Haberler Spor 2024 Paris Olimpiyatları Milli okçu Ulaş Berkim Tümer son 16 turuna yükseldi - 2024 Paris Olimpiyatları Haberleri

        Milli okçu Ulaş Berkim Tümer son 16 turuna yükseldi

        Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden milli okçu Ulaş Berkim Tümer, son 16 turuna çıktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2024 - 17:51 Güncelleme: 01.08.2024 - 17:51
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        Ulaş Berkim Tümer son 16 turunda!
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        Fransa'nın başkenti Paris'teki Invalides alanında gerçekleştirilen müsabakalarda ilk turda Meksikalı Carlos Rojas'ı mağlup eden Ulaş Berkim Tümer, ikinci turda Hollandalı Steve Wijler ile karşılaştı.

        Rakibini 6-2 yenen milli okçu, son 16 turuna yükseldi.

        Ulaş Berkim Tümer, bu turda 4 Ağustos Pazar günü ABD'li Brady Ellison ile karşı karşıya gelecek.

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