Milli Piyango 2020 yılbaşı bilet fiyatları ne kadar? 2020'ye sayılı günler kala yeni yıla zengin olarak girme hayali kuran vatandaşlar çeyrek, yarım ve tam bilet fiyatlarını sorguluyor. 31 Aralık gecesi gerçekleştirilecek olan Milli Piyango Yılbaşı çekilişi için biletler satışa çıkarıldı. Peki, Milli Piyango bilet fiyatları ne kadar?

BÜYÜK İKRAMİYE RAKAMI 100 MİLYON TL

31 Aralık gecesi yapılacak yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiye 100 Milyon lira olarak belirlendi.

MİLLİ PİYANGO BİLET FİYATLARI NE KADAR?

Milli Piyango çekiliş kapsamında ödeyeceği toplam ikramiye tutarı 563 milyon 400 bin lira olacak. Tam bilet 100, yarım bilet 50, çeyrek bilet 25 liradan satılacak. Yılbaşı özel çekiliş biletleri satışta yer alıyor.