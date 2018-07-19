Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından her ayın 9, 19 ve 29'unda gerçekleştirilen Milli Piyango çekilişlerinin başlama saati değişti. Hayalleri süsleyen Milli Piyango çekilişi için koponlarını satın alan vatandaşlar büyük ikramiyeyi kazanıp, kazanamadığı öğrenmek için çekiliş saatini heyecanla beklemeye başladı. Peki, Milli Piyango ne zaman, saat kaçta çekiliyor? 19 Temmuz Milli Piyango çekilişi ile ilgili detaylar...

MİLLİ PİYANGO NE ZAMAN, SAAT KAÇTA ÇEKİLİYOR?

Milli Piyango çekilişi Milli Piyango İdaresi tarafından Ankara'da gerçekleştiriliyor. Milli Piyango çekilişlerinin başlama saati 9 Mayıs 2018 tarihi itibari ile 17.00 olarak değiştirildi. İki büyük ikramiye ve amorti çekilişleri saat 18.00'de yapılacak. Milli Piyango çekilişi, Milli Piyango İdaresi'nin internet sitesi üzerinden canlı olarak izlenebilecek.

MİLLİ PİYANGO BİLETİNİN SAYISAL OYUN TERMİNALİNDEN OYNATILMASI

Milli Piyango İdaresi'nin resmi internet sitesi üzerinden, Milli Piyango biletinin sayısal oyun terminalinden onatılması ile ilgili şu açıklama yapıldı:

"29.07.2018 çekilişine ait klasik Milli Piyango biletlerinin bir kısmı 20.07.2018 tarihinden itibaren sayısal oyunlar terminalinden satışa sunulacaktır.

Sistem üzerinden üretilip satılan Milli Piyango biletlerinden oyun planına göre, ikramiye isabet eden biletler için bayi ikramiye ödeme limiti;

-1.000 (bin) TL'ye kadar (1.000 TL dahil) olan ikramiyeler bayi tarafından ,

-1.001 (binbir) TL ile 20.000 (yirmibin) TL arası ikramiyelerin ise bayi ödemesi ihtiyaridir."

BİR ÖNCEKİ MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI

Milli Piyango'nun 09 Temmuz 2018 tarihli çekilişinde büyük ikramiye isabet eden numaralar 297140 olarak belirlenmişti. Büyük ikramiyeyi kazanan talihlilerin kuponlarını Ankara-Merkez, Hatay-İskenderun ve diğer ikisininde İstanbul-Merkez'den satın aldığı bildirildi.

2500000 TL ikramiye kazanan numaralar

297140

200000 TL ikramiye kazanan numaralar

266683

20000 TL ikramiye kazanan numaralar

203295

10000 TL ikramiye kazanan numaralar

134762 337964

5000 TL ikramiye kazanan numaralar

099032 205587 380969

Son 5 rakamına göre 400 TL ikramiye kazanan numaralar

01294 05335 17662 28178 28677 30176

44756 63377 78991 90645

Son 4 rakamına göre 200 TL ikramiye kazanan numaralar

0877 2572 2655 2962 3665 4712

4813 4993 5400 7262

Son 3 rakamına göre 100 TL ikramiye kazanan numaralar

070 234 236 247 385 535

556 559 602 776

Son 2 rakamına göre 48 TL ikramiye kazanan numaralar

07 09 15 16 19 34

70 94

Son 1 rakamına göre 24 TL ikramiye kazanan numaralar

1 6

2500 TL Teselli ikramiyesi kazanan numaralar

097140 197140 207140 217140 227140 237140

247140 257140 267140 277140 287140 290140

291140 292140 293140 294140 295140 296140

297040 297100 297110 297120 297130 297141

297142 297143 297144 297145 297146 297147

297148 297149 297150 297160 297170 297180

297190 297240 297340 297440 297540 297640

297740 297840 297940 298140 299140 397140

497140

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