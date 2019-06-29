29 Haziran Milli Piyango çekiliş sonuçları için heyecanlı bekleyiş gerçekleştirilen çekilişle birlikte sona erdi. Çekiliş Milli Piyango İdaresi'nin (MPİ) resmi internet sitesi olan www.mpi.gov.tr adresinden canlı yayınlandı. Çekilişin ardından ise yine www.mpi.gov.tr üzerinden çekiliş sonuçları ile birlikte tüm ikramiye bilgileri yer aldı. Büyük ikramiye çeyrek bilete isabet etti. Normalde her ayın 9 - 19 ve 29'unda yapılan Milli Piyango çekilişine ek olarak 31 Aralık, 23 Nisan gibi resmi bayram günlerinde de özel çekilişler düzenleniyor. 29 Haziran Milli Piyango çekiliş sonuçları, bilet sorgulama sayfası haberimizde.
MPİ MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI SIRALI TAM LİSTE- 29 HAZİRAN 2019
278804 385050 415220 436529
36362 53272 57434 62669 63428 71857
74489 78234 79136 81689 88058 88125
91754 94392
6170 6307 8076 8096 8357 8402
8893 9175 9742
659 829 853 976
58 96
422023 432023 442023 450023 451023 452003
452013 452020 452021 452022 452024 452025
452026 452027 452028 452029 452033 452043
452053 452063 452073 452083 452093 452123
452223 452323 452423 452523 452623 452723
452823 452923 453023 454023 455023 456023
457023 458023 459023 462023 472023 482023
492023 552023
MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI SORGULAMA - 29 HAZİRAN 2019
Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından gerçekleştirilen 29 Haziran Milli Piyango çekilişi aşağıdaki bağlantı üzerinden açıklandı.
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