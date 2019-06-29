29 Haziran Milli Piyango çekiliş sonuçları için heyecanlı bekleyiş gerçekleştirilen çekilişle birlikte sona erdi. Çekiliş Milli Piyango İdaresi'nin (MPİ) resmi internet sitesi olan www.mpi.gov.tr adresinden canlı yayınlandı. Çekilişin ardından ise yine www.mpi.gov.tr üzerinden çekiliş sonuçları ile birlikte tüm ikramiye bilgileri yer aldı. Büyük ikramiye çeyrek bilete isabet etti. Normalde her ayın 9 - 19 ve 29'unda yapılan Milli Piyango çekilişine ek olarak 31 Aralık, 23 Nisan gibi resmi bayram günlerinde de özel çekilişler düzenleniyor. 29 Haziran Milli Piyango çekiliş sonuçları, bilet sorgulama sayfası haberimizde.

MPİ MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI SIRALI TAM LİSTE- 29 HAZİRAN 2019