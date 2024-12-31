Milli Piyango yılbaşı çekilişi teselli ikramiyesi ne kadar, kaç TL?
Milli Piyango 2025 Yılbaşı Özel Çekilişi gündemdeki yerini aldı. Büyük ikramiye için nefesler tutulurken, teselli ikramiyesi de dikkatle takip ediliyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da büyük ikramiyeyi kıl payı kaçıran talihlilere özel ödüller dağıtılacak. 600 milyon TL'lik büyük ikramiyenin sahibinin ya da sahiplerinin arandığı Milli Piyango Yılbaşı çekilişinde, dağıtılması planlanan toplam ikramiye tutarı ise 3 milyar 499 milyon 50 bin TL olacak. Peki, Milli Piyango yılbaşı çekilişi teselli ikramiyesi ne kadar, kaç TL? İşte Milli Piyango yılbaşı çekilişi teselli ikramiyesi tutarı...
Milli Piyango 2025 Yılbaşı Özel Çekilişi için geri sayım başladı. Bu yıl da milyonlarca kişi hayallerini süsleyen büyük ikramiye için umutlanırken, teselli ikramiyesi detayları da merakla araştırılıyor. 31 Aralık 2024 akşamı noter huzurunda yapılacak çekilişle, büyük ikramiye sahibini bulacak. Peki, büyük ikramiyeyi kıl payı kaçıranların yüzünü güldüren teselli ikramiyesi ne kadar? Teselli ikramiyesi nedir? İşte merak edilenler...
MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?
Milli Piyango çekilişi 31 Aralık 2024 Salı günü saat 18.30'da başlayacak.
TESELLİ İKRAMİYESİ NE KADAR?
Büyük İkramiye'yi 1 rakamla kaçıranlar için verilecek olan Teselli İkramiyesi tutarı 600 bin TL'dir.