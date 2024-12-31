Milli Piyango 2025 Yılbaşı Özel Çekilişi için geri sayım başladı. Bu yıl da milyonlarca kişi hayallerini süsleyen büyük ikramiye için umutlanırken, teselli ikramiyesi detayları da merakla araştırılıyor. 31 Aralık 2024 akşamı noter huzurunda yapılacak çekilişle, büyük ikramiye sahibini bulacak. Peki, büyük ikramiyeyi kıl payı kaçıranların yüzünü güldüren teselli ikramiyesi ne kadar? Teselli ikramiyesi nedir? İşte merak edilenler...