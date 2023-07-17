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        Milli Savunma Bakanlığı'nın paylaşımı ilgi odağı oldu

        Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medyadan yaptığı paylaşımda gökyüzünde yan yana gelen ay ve yıldız ile yerde Türk askerinin olduğu fotoğrafı ilgi çekti

        Habertürk
        Giriş: 17.07.2023 - 23:38
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        Milli Savunma Bakanlığı’nın sosyal medya platformu Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda yer alan fotoğraf ilgi çekti. Gökyüzünde ay ve yıldız, yerde ise Türk askerinin bir araya geldiği fotoğraf, seyrine doyumsuz bir sahne oluşturdu.

        Paylaşımda, “Gökte ay ve yıldız, yerde ise o ay yıldızın şanı için canı pahasına fedakârca mücadele eden kahraman Mehmetçik. Yurt içi ve sınır ötesinde vatan nöbeti tutan tüm kahramanlarımıza selam olsun” ifadeleri kullanıldı.

        #MSB ayyıldız
        #haberler
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