Milli sporcu Göksu Üçtaş Şanlı, cimnastiği zirvede noktalamak istiyor

Bolu'da 26-28 Mart'ta düzenlenen Artistik ve Trampolin Cimnastik Türkiye Şampiyonaları için kente gelen 31 yaşındaki milli sporcu Göksu, nisan ayında İsviçre'de gerçekleştirilecek Avrupa Şampiyonası için burada kampa girecek.

Cimnastik branşında olimpiyatlarda Türkiye'yi temsil eden ilk sporcu unvanına da sahip olan Göksu Üçtaş Şanlı, başarılarına yenilerini eklemek için çalışmalarını sürdürüyor.

"HAZIRLIKLARIMIZ TÜM HIZIYLA SÜRÜYOR"

Milli cimnastikçi Göksu Üçtaş Şanlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son Avrupa Şampiyonası'ndan sonra ülke olarak iyi bir noktaya geldiklerini, hem kadınlarda hem de erkeklerde zirve yaptıklarını düşündüğünü söyledi.

Her zaman bir yarışma bittikten sonra diğeri için hedeflerin başladığını anlatan Göksu, "Benim için de öyle. Bir hafta sonra Bolu'da uzun bir kamp dönemine gireceğiz. Nisan ayında İsviçre'de Avrupa Şampiyonası'na gideceğiz. Bu şampiyona için hazırlıklarımız tüm hızıyla sürüyor." şeklinde konuştu.

Göksu, hem salonda hem de anne olarak evde büyük sorumluluklarının olduğuna dikkati çekerek, "Bunların altından kalkmaya özen gösteriyorum. Çok çalışıyorum, emek veriyorum. Bunun karşılığında da güzel şeylerin olacağına inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"YARIŞMALARI 'TAMAMIM' DEDIKTEN SONRA BIRAKACAĞIM"

Katıldığı bütün yarışmalarda en iyi şekilde yarışıp final ve madalya kovalamak istediğini dile getiren milli sporcu, hedeflerine ve kariyerine ilişkin şunları kaydetti:

"İlerleyen dönemde sporu bıraksam da yine milli takım içerisinde arkadaşlarıma bilgilerimi ve tecrübelerimi aktarmak istiyorum aslında. Onların da daha iyi yerlere gelmesi için elimden geleni yapacağım. Çok iyi bir çalışma içerisindeyim. Cimnastiği zirvede bırakmak istiyorum. Zirve bence kişiden kişiye değişiyor. Benim de hedeflediğim; yarışmaları 'Tamamım.' dedikten sonra bırakacağım. 'Evet oldu, tamam ve bu kadardı.' diyeceğim ve sonra jübilemi yapmayı düşünüyorum."