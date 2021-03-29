Milli sporcu Göksu Üçtaş Şanlı, cimnastiği zirvede noktalamak istiyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerDiğer
ABONE OL

Milli sporcu Göksu Üçtaş Şanlı, cimnastiği zirvede noktalamak istiyor

Avrupa Kadınlar Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda büyükler yer aletinde gümüş madalya kazanan Göksu Üçtaş Şanlı, cimnastiği zirvede bırakmayı hedefliyor

Milli sporcu Göksu Üçtaş Şanlı, cimnastiği zirvede noktalamak istiyor

Bolu'da 26-28 Mart'ta düzenlenen Artistik ve Trampolin Cimnastik Türkiye Şampiyonaları için kente gelen 31 yaşındaki milli sporcu Göksu, nisan ayında İsviçre'de gerçekleştirilecek Avrupa Şampiyonası için burada kampa girecek.

Cimnastik branşında olimpiyatlarda Türkiye'yi temsil eden ilk sporcu unvanına da sahip olan Göksu Üçtaş Şanlı, başarılarına yenilerini eklemek için çalışmalarını sürdürüyor.

"HAZIRLIKLARIMIZ TÜM HIZIYLA SÜRÜYOR"

Milli cimnastikçi Göksu Üçtaş Şanlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son Avrupa Şampiyonası'ndan sonra ülke olarak iyi bir noktaya geldiklerini, hem kadınlarda hem de erkeklerde zirve yaptıklarını düşündüğünü söyledi.

Her zaman bir yarışma bittikten sonra diğeri için hedeflerin başladığını anlatan Göksu, "Benim için de öyle. Bir hafta sonra Bolu'da uzun bir kamp dönemine gireceğiz. Nisan ayında İsviçre'de Avrupa Şampiyonası'na gideceğiz. Bu şampiyona için hazırlıklarımız tüm hızıyla sürüyor." şeklinde konuştu.

Göksu, hem salonda hem de anne olarak evde büyük sorumluluklarının olduğuna dikkati çekerek, "Bunların altından kalkmaya özen gösteriyorum. Çok çalışıyorum, emek veriyorum. Bunun karşılığında da güzel şeylerin olacağına inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"YARIŞMALARI 'TAMAMIM' DEDIKTEN SONRA BIRAKACAĞIM"

Katıldığı bütün yarışmalarda en iyi şekilde yarışıp final ve madalya kovalamak istediğini dile getiren milli sporcu, hedeflerine ve kariyerine ilişkin şunları kaydetti:

"İlerleyen dönemde sporu bıraksam da yine milli takım içerisinde arkadaşlarıma bilgilerimi ve tecrübelerimi aktarmak istiyorum aslında. Onların da daha iyi yerlere gelmesi için elimden geleni yapacağım. Çok iyi bir çalışma içerisindeyim. Cimnastiği zirvede bırakmak istiyorum. Zirve bence kişiden kişiye değişiyor. Benim de hedeflediğim; yarışmaları 'Tamamım.' dedikten sonra bırakacağım. 'Evet oldu, tamam ve bu kadardı.' diyeceğim ve sonra jübilemi yapmayı düşünüyorum."

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Tokyo Olimpiyatları'ndan umutlu
DİĞERKasapoğlu, Tokyo Olimpiyatları'ndan umutlu
Nazlıcan ve Bengisu’dan Polonya'da altın madalya
DİĞERNazlıcan ve Bengisu’dan altın madalya
Beşiktaş Aygaz Hentbol Takımı'nda bir sporcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı
DİĞERBeşiktaş Aygaz'da 1 Kovid-19 vakası
İrem Karamete, Katar'da ana tabloya yükseldi
DİĞERİrem Karamete ana tabloya yükseldi
Balkan Yürüyüş Şampiyonası'nda Ayşe Tekdal ilk Türk kadın şampiyon unvanını kazandı
DİĞERİlk Türk kadın şampiyon oldu!
Tokyo Olimpiyatları'na kota kazanan milli sporcuların sayısı 65'e yükseldi
DİĞERTokyo'ya 65 kota!
TJK'da Serdal Adalı yeniden başkan
DİĞERAdalı yeniden başkan
Milli yüzücü Emre Sakcı'ya Abdi İbrahim'den olimpik destek
DİĞEREmre Sakcı'ya olimpik destek
Boostcamp başladı
DİĞERBoostcamp başladı
16. NKolay İstanbul Yarı Maratonu basın toplantısı yapıldı
DİĞERİstanbul Yarı Maratonu'nun basın toplantısı yapıldı