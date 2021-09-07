A Milli Futbol Takımımız, rüya gibi başlayan 2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde tepetaklak oldu! Cebelitarık'ı 3-0'la geçen ay-yıldızlılar, Hollanda'da bozguna uğradı ve hem avantajını hem de liderliği kaybetti!

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Portakalları 4-2'yle geçen Milli Takım, Norveç'i de 3-0 yenerek büyük bir avantaj elde etmişti. Estonya'yla 3-3 berabere kalarak ufak bir yol kazası geçiren ay-yıldızlılar bu milli arada ise tepetaklak oldu! Karadağ'la son dakika golüyle berabere kalarak önemli bir 2 puan bıraktıktan sonra kritik Hollanda maçında da varlık gösteremedik! Henüz 55. saniyede 1-0 geriye düşen Milli Takımımız sonrasında reaksiyon veremedi ve sahadan 6-1 mağlup ayrılmaktan kurtulamadı!

1990'DAN SONRA İLK KEZ!

Opta'ya göre Milli Takımımız, 1990'da İrlanda Cumhuriyeti karşısında alınan 5-0'lık mağlubiyetten bu yana ilk kez 5 farklı mağlubiyet aldı. Ay-yıldızlılar ayrıca 1987'deki 8-0'lık İngiltere mağlubiyetinden bu yana ilk kez bir karşılaşmada 6 gol yedi. Milli Takımımız bu mağlubiyetle birlikte bizi 1990'lara götürdü!