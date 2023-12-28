Zehra Güneş annesiyle tatilde
Milli voleybolcu Zehra Güneş, annesiyle tatile çıktı. Anne - kız, Karadağ'ın Kotor şehrine gitti
Giriş: 28.12.2023 - 10:29 Güncelleme: 29.12.2023 - 09:24
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A Milli Kadın Voleybol Takımımızın yıldız isimlerinden Zehra Güneş, tatile çıktı.
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Zehra Güneş, annesiyle birlikte Karadağ'ın Kotor şehrine gitti.
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Zehra Güneş'in sosyel medya hesabından paylaştığı fotoğrafları, kısa sürede 200 binden fazla beğeni aldı.
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İşte yıldız voleybolcunun tatilinden diğer kesitler...
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