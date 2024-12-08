Milli yıldızlar, haftayı boş geçmedi: Avrupa'da Türklerin gecesi!

A Milli Futbol Takımı'nın önemli yıldızları Kerem Aktürkoğlu ve Arda Güler, bu hafta kulüp kariyerlerinde sergiledikleri performanslarla gündem olmayı başardılar.

Real Madri̇d'de forma gi̇yen mi̇lli̇ oyuncu Arda Güler, takımının LaLi̇ga'nin 16. haftasında Gi̇rona'yı 3-0 mağlup etti̇ği̇ maçta bi̇r gol attı.

Maçın ardından kulüp televizyonuna açıklamalarda bulunan Arda Güler, "Takım olarak zor günlerden geçiyorduk. Gerçekten yardım edebilmeyi istedim. Takım harika bir oyun sergiledi. Çok koştuk, çok mücadele ettik ve net bir galibiyet elde ettiğimiz için çok mutluyuz." diye konuştu.

Real Madri̇d'i̇n di̇ğer golleri̇ 36. daki̇kada Jude Belli̇ngham ve 62. daki̇kada Kyli̇an Mbappe'den geldi̇. Eflatun-beyazlılar, bu

Öte yandan İspanyol basınında AS, Arda Güler'in performansı için şöyle bahsetti:

"Arda Güler ne kadar çılgın bir oyuncusun. Sen sadece seçilmişlerin erişebileceği harika bir gol attın. Türk futbolcu, Bellingham'ın harika asistinden yararlanarak mükemmel bir sol ayak vuruşunun ardından topu ağlara gönderdi."

KEREM AKTÜRKOĞLU, BENFICA'YI GALİBİYETE TAŞIDI

Benfica formasıyla bu sezon oldukça etkileyici bir performans sergileyen Kerem Aktürkoğlu, Vitoria Guimares maçına da ilk 11'de başladı.

Takımının 1-0 kazandığı maçta tek golün sahibi olan milli yıldız, Benfica'yı galibyete taşırken Portekiz'de manşetlerin de konusu oldu.