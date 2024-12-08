Milli yıldızlar, haftayı boş geçmedi: Avrupa'da Türklerin gecesi!
La Liga'da 17. hafta maçında Real Madrid deplasmanda Girona'ya konuk oldu. Bu maça ilk 11'de başlayan milli yıldızımız Arda Güler, ikinci yarıda Girona'ya karşı harika bir gol atarak bu sezon ilk kez sahne aldı. Diğer yandan Benfica - V. Guimaraes maçında ilk 11 başlayan Kerem Aktürkoğlu da harika bir gol kaydetti. Frankfurt forması giyen bir diğer milli futbolcu Can Uzun, takımının Augsburg ile oynadığı maçta 74. dakikada ağları sarsarak skoru 2-2'ye getirdi.
A Milli Futbol Takımı'nın önemli yıldızları Kerem Aktürkoğlu ve Arda Güler, bu hafta kulüp kariyerlerinde sergiledikleri performanslarla gündem olmayı başardılar.
ARDA GÜLER, BU SEZON İLK GOLÜNÜ ATTI
Real Madri̇d'de forma gi̇yen mi̇lli̇ oyuncu Arda Güler, takımının LaLi̇ga'nin 16. haftasında Gi̇rona'yı 3-0 mağlup etti̇ği̇ maçta bi̇r gol attı.
Karşılaşmaya i̇lk 11'de başlayan Arda Güler, 55. daki̇kada fi̇leleri̇ havalandırdı. Maçın 89. dakikasında oyundan çıkan 19 yaşindaki̇ oyuncu, Real Madri̇d formasiyla bu sezon i̇lk golünü kaydetti̇.
Real Madri̇d'i̇n di̇ğer golleri̇ 36. daki̇kada Jude Belli̇ngham ve 62. daki̇kada Kyli̇an Mbappe'den geldi̇. Eflatun-beyazlılar, bu
gali̇bi̇yetle bi̇rli̇kte puanını 36'ya yükseltti̇. Gi̇rona i̇se 22 puanda kaldı.
"ÇILGIN BİR OYUNCUSUN"
Maçın ardından kulüp televizyonuna açıklamalarda bulunan Arda Güler, "Takım olarak zor günlerden geçiyorduk. Gerçekten yardım edebilmeyi istedim. Takım harika bir oyun sergiledi. Çok koştuk, çok mücadele ettik ve net bir galibiyet elde ettiğimiz için çok mutluyuz." diye konuştu.
Öte yandan İspanyol basınında AS, Arda Güler'in performansı için şöyle bahsetti:
"Arda Güler ne kadar çılgın bir oyuncusun. Sen sadece seçilmişlerin erişebileceği harika bir gol attın. Türk futbolcu, Bellingham'ın harika asistinden yararlanarak mükemmel bir sol ayak vuruşunun ardından topu ağlara gönderdi."
KEREM AKTÜRKOĞLU, BENFICA'YI GALİBİYETE TAŞIDI
Benfica formasıyla bu sezon oldukça etkileyici bir performans sergileyen Kerem Aktürkoğlu, Vitoria Guimares maçına da ilk 11'de başladı.
Takımının 1-0 kazandığı maçta tek golün sahibi olan milli yıldız, Benfica'yı galibyete taşırken Portekiz'de manşetlerin de konusu oldu.
A Bola'da Benfica maçı için yapılan yorumda, "Benfica'nın şapkasından sadece tavşan Aktürkoğlu" çıktı yorumu yapıldı.
Portekiz'den Somos Fanaticos'ta ise, "Türk Harry Potter, Guimaraes duvarını yıktı" ifadeleri yer aldı.
Benfica'da şu ana kadar 15 maça çıkan Kerem Aktürkoğlu, 10 gl attı ve 4 asist yaptı.
CAN UZUN, FRANKFURT'A BERABERLİĞİ GETİRDİ
Son olarak Eintracht Frankfurt forması giyen bir diğer milli futbolcu Can Uzun, takımının Augsburg ile oynadığı maçta 74. dakikada ağları sarsarak skoru 2-2'ye getirdi.
2-2 sona eren karşılaşmada Can Uzun'un golü, Frankfurt'a da 1 puan kazandırdı. Milli futbolcu, karşılaşmaya 72. dakikada oyuna dahil oldu.