Milliler'de Bulgaristan ve İspanya hazırlığı!

2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde 15 Kasım'da sahasında Bulgaristan ve 18 Kasım'da deplasmanda İspanya'yla karşılaşacak olan milli takımımız, müsabakanın hazırlıklarını sürdürdü.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, salonda yapılan hazırlık çalışmasıyla başladı. Sonrasında oyuncular iki gruba ayrıldı. Pazar günü kulüp takımlarıyla müsabakaya çıkan futbolcular, yenilenme idmanı için salonda kalmaya devam etti. Diğer oyuncular ise ısınma hareketlerinin ardından sahada pas çalışması gerçekleştirdi. Sahada hücum ve savunma organizasyonlarına çalışan oyuncuların idmanı, taktiksel oyunla tamamlandı.