Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Spor Futbol Milli Takım Milliler, Uluslar A Ligi’nde ilk kez mücadele edecek! - Futbol Haberleri

        Milliler, Uluslar A Ligi'nde ilk kez mücadele edecek!

        A Milli Futbol Takımı, play-off turunda Macaristan'ı eleyerek, ilk kez UEFA Uluslar A Ligi'nde mücadele etmeye hak kazandı. Ayrıca, A Milli Futbol Takımı, Macaristan maçıyla birlikte tarihindeki 250. galibiyetini kazandı.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 23.03.2025 - 22:20 Güncelleme: 23.03.2025 - 22:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        UEFA Uluslar Ligi play-off turu rövanşında A Milli Futbol Takımı, Puskas Arena’da karşılaştığı Macaristan 3-0’lık skorla mağlup etti.

        2

        İlk maçı da 3-1’lik skorla kazanan ay-yıldızlılar, bu sonuçla A Ligi’ne yükseldi.

        3

        Milliler, 2018 yılından itibaren düzenlenen organizasyonda ilk kez A Ligi’nde mücadele edecek.

        Milliler, Uluslar Ligi’nde daha önce B ve C Ligi’nde oynamıştı.

        4

        A MİLLİ TAKIM'DAN 250. GALİBİYET!

        Ay-yıldızlılar, 3-0'lık Macaristan galibiyetiyle tarihindeki 250. galibiyetini elde etti.

        5

        A Milliler, 354'ü resmi, 285'i özel olmak üzere oynadığı 639 müsabakada 1'i hükmen olmak üzere 250 galibiyet elde ederken, 239 mağlubiyet ve 150 de beraberlik aldı.

        Türkiye, oynadığı karşılaşmalarda 876 gol kaydederken, kalesinde ise 912 gole engel olamadı.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ekrem İmamoğlu görevden uzaklaştırıldı
        Ekrem İmamoğlu görevden uzaklaştırıldı
        Kim tutuklandı, kim serbest kaldı?
        Kim tutuklandı, kim serbest kaldı?
        CHP'de ön seçim günü
        CHP'de ön seçim günü
        Bakan Tunç: Soruşturma devam etmektedir
        Bakan Tunç: Soruşturma devam etmektedir
        Ekrem İmamoğlu tutuklandı
        Ekrem İmamoğlu tutuklandı
        Şişli Belediye Başkanı tutuklandı
        Şişli Belediye Başkanı tutuklandı
        Bizim Çocuklar, A Ligi'nde!
        Bizim Çocuklar, A Ligi'nde!
        Szoboszlai'yi susturdu!
        Szoboszlai'yi susturdu!
        İmamoğlu hangi iddialarla tutuklandı?
        İmamoğlu hangi iddialarla tutuklandı?
        TCMB ile bankalar arasında olağanüstü toplantı
        TCMB ile bankalar arasında olağanüstü toplantı
        Kızı katili oldu
        Kızı katili oldu
        Bakan Şimşek'ten 'piyasada oynaklığa izin verilmeyecek' mesajı
        Bakan Şimşek'ten 'piyasada oynaklığa izin verilmeyecek' mesajı
        Bayram ikramiyesi 3000 TL olarak yatırılacak
        Bayram ikramiyesi 3000 TL olarak yatırılacak
        Eylemlerde 323 gözaltı
        Eylemlerde 323 gözaltı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Oyuncu yapan fotoğraf
        Oyuncu yapan fotoğraf
        Kabine toplanıyor: İBB'deki soruşturma süreci masada
        Kabine toplanıyor: İBB'deki soruşturma süreci masada
        Osimhen kafaları karıştırdı!
        Osimhen kafaları karıştırdı!
        "Ünlü olmak istemedim"
        "Ünlü olmak istemedim"
        Uzayın karanlık okyanusları...
        Uzayın karanlık okyanusları...