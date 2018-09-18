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Millilerin altyapısı Bursaspor´dan

A Milli Takım'ın UEFA Uluslar Ligi'nde oynadığı maçların kadrosuna en fazla altyapısından oyuncu veren kulüp Bursaspor olurken, U19 ve U17 Milli Takımı'nda da Bursasporlu futbolcular göze çarpıyor

18 Eylül 2018 Salı, 12:33 | Güncelleme: DHA

A Milli Takım geçtiğimiz haftalarda Rusya ve İsveç ile UEFA Uluslar Ligi'nde karşılaşırken bu mücadelelerin kadrosunda en fazla altyapısından oyuncu bulunduran kulüp Bursaspor oldu. Ay yıldızlıların kadrosunda yer alan Serdar Aziz, Enes Ünal, Ertuğrul Ersoy ve Mehmet Zeki Çelik yeşil beyazlı kulübün altyapısından yetişti. Bursaspor'da devam eden tek oyuncu olan Ertuğrul Ersoy, 5'inci kez A Milli Takım'ın kadrosunda yer almasına karşın henüz forma giyemedi. 21 yaşındaki genç savunmacı, şu ana dek ligde oynanan tüm maçlarda tam süre alırken geçtiğimiz günlerde de sözleşmesini uzatmıştı.

KUBİLAY'IN GOLÜ GALİBİYETİ GETİRDİ

Yeşil beyazlıların yetiştirdiği oyuncular, Ümit Milli Takımı'nda da kendisini gösterdi. Ay yıldızlıların, UEFA 2019 Avrupa Şampiyonası grup eleme 9'uncu maçında deplasmanda grup lideri İsveç'i 1-0 mağlup ettiği maçta galibiyet golü Kubilay Kanatsızkuş'tan geldi. 21 yaşındaki oyuncu, 11'inci maçında 4'üncü golünü kaydetti. Altyapıdan çıkan Kubilay, sezon başında MKE Ankaragücü'ne kiralanmıştı.

U17'DE 4 BURSASPORLU

U17 Milli Takımı'nın bugün ve 20 Eylül tarihlerinde Dublin'de İrlanda Cumhuriyeti ile karşılaşacağı hazırlık maçlarının aday kadrosuna da Bursaspor'un oyuncuları damga vurdu. 18 kişilik kadroda yeşil beyazlı ekipten 4 isim yer aldı. Milli forma ile mücadele edecek Ali Akman, Muhammed Emin Sarıkaya, Bünyamin Yavaşoğlu ve Emirhan Çetinbaş da Bursaspor Kulübü'nün altyapısında yer alıyor

 

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