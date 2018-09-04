Milton Keynes Dons - Peterborough United maçı heyecanı

Milton Keynes Dons ve Peterborough United, 04 Eylül 2018 Salı günü İngiltere EFL Trophy Güney Grup H maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 21:45. Ev sahibi Milton Keynes Dons, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 yenilgi aldı. Peterborough United, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 410. İddaa'da Milton Keynes Dons kazanır 2.80, berabere biter 3.20, Peterborough United kazanır 1.90 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.80, üst oranı 1.55. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.35, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.95.

Milton Keynes Dons son hafta oynanan Shrewsbury Town maçında 0-1 kazandı.

Peterborough United ise Portsmouth maçında 2-0 yenildi.

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