Elektrik kablosuna temas eden Yağmur canından oldu! - En son haberler

Elektrik kablosuna temas eden Yağmur canından oldu! - En son haberler

Tadilat sonrası açık bırakıldı, minik Yağmur canından oldu Mersin'de, sokakta oynarken, tadilat yapılan evin penceresinden sarkan elektrik kablosuna temas eden 6 yaşındaki Yağmur, ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Yağmur, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı

Demirören Haber Ajansı Giriş: 30.10.2023 - 14:25 Güncelleme: 30.10.2023 - 14:34 facebook

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