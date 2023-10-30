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        Haberler Gündem 3. Sayfa Elektrik kablosuna temas eden Yağmur canından oldu! - En son haberler

        Tadilat sonrası açık bırakıldı, minik Yağmur canından oldu

        Mersin'de, sokakta oynarken, tadilat yapılan evin penceresinden sarkan elektrik kablosuna temas eden 6 yaşındaki Yağmur, ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Yağmur, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.10.2023 - 14:25 Güncelleme: 30.10.2023 - 14:34
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        Açıkta kaldı, Yağmur canından oldu!
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        Mersin'de, sokakta oynarken, evin penceresinden sarkan elektrik kablosuna temas eden Yağmur Girgin (6), hayatını kaybetti.

        29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı

        Kahreden olay, dün öğleden sonra Tarsus ilçesi Kösebalcı Mahallesi'nde meydana geldi. İlkokul öğrencisi Yağmur Girgin, arkadaşlarıyla sokakta oynarken, bu sırada komşusunun tadilat yapılan evinin penceresinden sarkan elektrik kablosuna dokundu.

        ÇIĞLIK ATIP, YERE YIĞILDI

        Akıma kapılan Girgin, çığlık atıp yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlıkçıların ilk müdahalesinin ardından ambulansla Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürülen Yağmur, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        GÖZYAŞLARIYLA TOPRAĞA VERİLDİ

        Girgin'in cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Otopsi işlemlerinin ardından yakınlarının morgdan aldığı Girgin, Kösebalcı Mahallesi mezarlığında gözyaşlarıyla toprağa verildi.

        Jandarma, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.

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