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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberi: Burdur'da yaşlı çifte kan donduran saldırı şüphesi!

        Burdur'da yaşlı adam evinde ölü, eşi yaralı halde bulundu

        Burdur'da yaşayan 76 yaşındaki Bayram Sertcan evinde ölü bulundu. Kan donduran olayda yaşlı adamın alzheimer hastası olan karısı 67 yaşındaki Zehra Sertcan da yaralı halde bulundu. Çiftin vücutlarında kesici alet ve darp izlerine rastlanıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2023 - 14:20 Güncelleme: 30.10.2023 - 14:24
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        Yaşlı çifte kan donduran saldırı şüphesi!
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        Avusturya'da emekli olduktan sonra Burdur'a yerleşen yaşlı adam evinde ölü, Alzheimer hastası eşi ise yaralı halde bulundu.

        29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı

        AA'da yer alan habere göre kentte yaşayan Bayram (76) ve Zehra (67) Sertcan çiftinin bakıcıları, sabah eve geldiğinde kapının açılmaması üzerine pencereden içeriye baktı.

        BAKICILARI EVE GELİNCE ORTAYA ÇIKTI

        Bayram Sertcan'ın üzerinde halı örtülü, Zehra Sertcan'ı ise yanında oturur halde yaralı şekilde gören bakıcı 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

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        İtfaiye ekiplerinin yardımıyla eve giren sağlık ekipleri, kafasında ve boynunda kesici alet ile darp izleri bulunan Bayram Sertcan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

        SORUŞTURMA BAŞLATILDI

        Yüzünde kesici aletle yaralı halde bulunan Zehra Sertcan ise Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı. Bayram Sertcan'ın cenazesi, morga götürüldü.

        Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. Alzheimer hastası olduğu belirtilen Zehra Sertcan ile eşinin Avusturya'da emekli olduktan sonra memleketleri Burdur'a yerleştikleri öğrenildi.

        Fotoğraflar: İHA

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        #son dakika
        #Burdur
        #Zehra Sertcan
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