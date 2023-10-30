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İKİ SAAT PICKLEBALL OYNADI Matthew Perry'nin tenise benzeyen ama daha küçük bir kortta oynanan pickleball oyunu iki saat oynadığı ve ardından evine dönüp dinlenmek için jakuziye girdiği öğrenildi. Evinin yakınında bulunan bir mekânda pickleball oynadığı sırada oyuncunun moralinin iyi olduğu ifade edildi.

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UYUŞTURUCU YOK, ANTİDEPRESAN VAR Matthew Perry'nin evinde yapılan olay yeri incelemesinde uyuşturucu bulunmadı ancak antidepresanlar, anti - anksiyete ilaçları ve kronik akciğer hastalığı için kullanılan bir ilaca rastlandı. Ölüm haberinin duyulmasından kısa bir süre sonra, 1970'te boşanan ebeveynleri Suzanne Perry ve John Bennett Perry, Perry'nin evine geldi. Matthew Perry'nin hayranları da Los Angeles'taki evinin ve 'Friends'in çekildiği binanın önüne gelerek çiçek bıraktı.

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Öte yandan ABD yapımı 'Friends' dizisi 1994'te yayına başladı ve 10 sezon sürdü. Dizi, dünyanın en çok izlenen yapımları arasında ve hâlâ popüler. Matthew Perry, Growing Pains, Beverly Hills 90210 ve Dream On'daki rollerin ardından 'Friends'te alaycı ve nevrotik 'Chandler Bing' rolünü üstlenmişti. New York'ta yaşayan altı arkadaşı konu alan komedi kısa sürede bir fenomene dönüşerek birden fazla Emmy ödülü kazanmıştı. Fotoğraflar: AP, Mega, Instagram

'Friends'in yıldızı hayatını kaybetti Haberi Görüntüle

Haberi Hazırlayan: Şeyda Odabaş

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