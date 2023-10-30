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        Haberler Dünyadan Friends'in yıldızı Matthew Perry'nin ölümünden sonra ayrıntılar ortaya çıktı - Magazin haberleri

        Matthew Perry'nin vefatından sonra ayrıntılar ortaya çıktı

        'Friends' dizisinde canlandırdığı 'Chandler Bing' karakteriyle hafızalara kazınan Matthew Perry, 54 yaşında hayata veda etti. Ünlü oyuncunun vefatının ardından son anlarına dair ayrıntılar ortaya çıktı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.10.2023 - 14:59 Güncelleme: 30.10.2023 - 14:59
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        'Friends'in 1994'ten 2004'e kadar 10 sezonunda da yer alan, 'Chandler Bing' karakterine hayat veren oyuncu Matthew Perry, 54 yaşında hayatını kaybetti.

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        ABD basını Matthew Perry'nin evindeki jakuzide ölü bulunduğunu aktardı. Perry'nin ölüm nedeninin boğulma olduğu öne sürülmüştü.

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        SON PAYLAŞIMI JAKUZİDEN

        Matthew Perry'nin sosyal medya hesabındaki son gönderisinde de jakuzide çekilmiş bir fotoğrafını yayımladığı ve altına "Oh, etrafta dönen ılık su seni iyi hissettiriyor mu?" notunu düştüğü görüldü.

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        54 yaşında vefat eden Matthew Perry'nin son anlarına dair ayrıntılar ortaya çıktı. Ölüm nedeni henüz açıklanmayan Perry'ye otopsi yapılacak. Perry'nin kişisel asistanının, oyuncunun Los Angeles'ta bulunan Pacific Palisades'teki evinde sadece iki saatliğine yalnız bıraktığı ve ona yeni bir telefonla numaralı gözlük almaya gittiği öğrenildi.

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        ABD basınında yer alan haberlere göre, cumartesi günü saat 16.00'da eve döndüğünde ünlü oyuncuyu jakuzide tepkisiz bir şekilde bulan asistanı acil yardım çağırdı. 911 ekipleri 16.07'de yıldızın kalp krizi geçirdiğine dair çağrı aldı ve olay yerine vardıklarında Perry'yi jakuzisinde ölü buldu.

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        HASTANEYE GÖTÜRÜLMESİNE GEREK KALMADI

        TMZ'nin elde ettiği 15 saniyelik ses kaydında, bir adamın "boğulma vakasına müdahale edeceklerini" söylediği duyuluyor.

        Matthew Perry'nin asistanı, acil servise haber verdikten sonra Perry'nin kardeşlerinden biri ve annesi Suzanne'ı aradı. Jakuzide öldüğü anlaşılan oyuncu hiç hastaneye götürülmedi.

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        İKİ SAAT PICKLEBALL OYNADI

        Matthew Perry'nin tenise benzeyen ama daha küçük bir kortta oynanan pickleball oyunu iki saat oynadığı ve ardından evine dönüp dinlenmek için jakuziye girdiği öğrenildi. Evinin yakınında bulunan bir mekânda pickleball oynadığı sırada oyuncunun moralinin iyi olduğu ifade edildi.

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        UYUŞTURUCU YOK, ANTİDEPRESAN VAR

        Matthew Perry'nin evinde yapılan olay yeri incelemesinde uyuşturucu bulunmadı ancak antidepresanlar, anti - anksiyete ilaçları ve kronik akciğer hastalığı için kullanılan bir ilaca rastlandı. Ölüm haberinin duyulmasından kısa bir süre sonra, 1970'te boşanan ebeveynleri Suzanne Perry ve John Bennett Perry, Perry'nin evine geldi.

        Matthew Perry'nin hayranları da Los Angeles'taki evinin ve 'Friends'in çekildiği binanın önüne gelerek çiçek bıraktı.

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        Öte yandan ABD yapımı 'Friends' dizisi 1994'te yayına başladı ve 10 sezon sürdü. Dizi, dünyanın en çok izlenen yapımları arasında ve hâlâ popüler.

        Matthew Perry, Growing Pains, Beverly Hills 90210 ve Dream On'daki rollerin ardından 'Friends'te alaycı ve nevrotik 'Chandler Bing' rolünü üstlenmişti. New York'ta yaşayan altı arkadaşı konu alan komedi kısa sürede bir fenomene dönüşerek birden fazla Emmy ödülü kazanmıştı.

        Fotoğraflar: AP, Mega, Instagram

        'Friends'in yıldızı hayatını kaybetti
        'Friends'in yıldızı hayatını kaybetti Haberi Görüntüle
        #Matthew Perry
        #Friends
        #Chandler Bing
        Haberi Hazırlayan: Şeyda Odabaş
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