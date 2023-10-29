Matthew Perry hayatını kaybetti
'Friends' dizisinde canlandırdığı 'Chandler Bing' karakteriyle hafızalara kazınan Matthew Perry, 54 yaşında hayata veda etti
'Friends'in 1994'ten 2004'e kadar 10 sezonunda da yer alan, 'Chandler Bing' karakterine hayat veren oyuncu Matthew Perry, 54 yaşında hayatını kaybetti.
ABD basını Matthew Perry'nin evindeki jakuzide ölü bulunduğunu aktardı. Perry'nin ölüm nedeninin boğulma olduğu düşünülüyor.
Matthew Perry, geçmişte uyuşturucu ve alkol bağımlılığı tedavisi görmüştü. Ancak polis kaynakları evde uyuşturucu madde bulunmadığını aktardı.
"MİRASI PEK ÇOK KİŞİNİN KALBİNDE YAŞAMAYA DEVAM EDECEK"
'Friends' dizisinin yapımcısı Warner Bros'tan yapılan açıklamada; "Onun komedi dehasının etkisi dünyanın dört bir yanında hissedildi ve mirası pek çok kişinin kalbinde yaşamaya devam edecek. Bugün yürek parçalayıcı bir gün ve ailesine, sevdiklerine ve tüm sadık hayranlarına sevgilerimizi gönderiyoruz" denildi.
SON PAYLAŞIMI JAKUZİDEN
Matthew Perry'nin sosyal medya hesabındaki son gönderisinde de jakuzide çekilmiş bir fotoğrafını yayımladığı ve altına "Oh, etrafta dönen ılık su seni iyi hissettiriyor mu?" notunu düştüğü görüldü.
Öte yandan ABD yapımı 'Friends' dizisi 1994'te yayına başladı ve 10 sezon sürdü. Dizi, dünyanın en çok izlenen yapımları arasında ve hâlâ popüler.
Matthew Perry, Growing Pains, Beverly Hills 90210 ve Dream On'daki rollerin ardından 'Friends'te alaycı ve nevrotik 'Chandler Bing' rolünü üstlenmişti. New York'ta yaşayan altı arkadaşı konu alan komedi kısa sürede bir fenomene dönüşerek birden fazla Emmy ödülü kazanmıştı.
Fotoğraflar: AP, Mega