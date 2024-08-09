Görüntüde aynı, detayda ise farklı... İnsanların parmak izleri nasıl belirlenir ve nasıl ortaya çıkar?

Parmak izi önceleri sadece adli olayları aydınlatmak için kullanılırken günümüzde ise hayatımızın her alanında karşımıza çıkıyor. Neredeyse her teknolojik cihazda parmak izimiz bizim giriş biletimiz oluyor. Örneğin, akıllı telefonlarda, bilgisayarlarda, alarm sistemlerinde olduğu gibi hayatımızın bir parçası durumunda. Parmak izinin tarihsel gelişimi ve oluşum sürecine gelin birlikte bakalım...