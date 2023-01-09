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Milyonlarca emeklinin gözü bu haberde! 2023 emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak?

Emekli bayram ikramiyesi zammı, memur ve emekli maaş zammının açıklanmasının ardından gündeme geldi. Emekli maaşlarına yapılan yüzde 30'luk artışın ardından gözler emekli bayram ikramiyesine çevrildi. Yılda iki kez Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde ödenen bayram ikramiyelerinin ne kadar olacağı araştırılıyor. İşte, 2023 emekli bayram ikramiyesi zammı hakkında merak edilenler...

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  • Milyonların gözü emekli bayram ikramiyesinde! 2023 Emekli maaş zammının ardından bayram ikramiyeleri ne kadar olacak, zam yapılacak mı?

    Emekli maaşlarına yapılan yüzde 30'luk zammın ardından en düşük emekli maaşı 3 bin 500 TL'den 5 bin 500 liraya yükseldi. Bu yıl 21 Nisan - 24 Nisan tarihleri arasında idrak edilecek Ramazan ayına kısa bir süre kala bayram ikramiyelerine zam yapılıp yapılmayacağı merak konusu oldu. İşte, 2023 emekli bayram ikramiyesi zammına ilişkin merak edilenler...
  • Milyonların gözü emekli bayram ikramiyesinde! 2023 Emekli maaş zammının ardından bayram ikramiyeleri ne kadar olacak, zam yapılacak mı?

    ARALIK AYI ENFLASYONU İLE 6 AYLIK ENFLASYON FARKI BELLİ OLDU

    Enflasyon Aralık 2022'de yüzde 1,18 artarken, yıllık bazda yüzde 64,27 oldu. Enflasyon, Aralık 2022'de yıllık bazda yüzde 64,27 olurken, bu rakam son 9 ayın en düşük seviyesi olarak kayıtlara geçti.
  • Milyonların gözü emekli bayram ikramiyesinde! 2023 Emekli maaş zammının ardından bayram ikramiyeleri ne kadar olacak, zam yapılacak mı?

    CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DUYURDU

    Memur ve emekli zammında 5 puanlık artış. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada "Memurlarımıza ve tüm emeklilerimize 2023 yılı ocak ayı maaş artışlarının yüzde 30 olarak uygulanacağı müjdesini veriyoruz" dedi. En düşük emekli maaşının da 3 bin 500 TL'den 5 bin 500 TL'ye çıkarılacağını bildirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücret desteğini de 250 TL'den 400 TL'ye yükselteceklerini kaydetti.
  • Milyonların gözü emekli bayram ikramiyesinde! 2023 Emekli maaş zammının ardından bayram ikramiyeleri ne kadar olacak, zam yapılacak mı?

    EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI BELLİ OLDU!

    Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı aralık ayı enflasyon verileri ile birlikte memur maaşlarına ve emekli aylıklarına yapılacak enflasyon farkı zammı belli oldu. SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına ocak ayında yüzde 15.4 oranında enflasyon farkı verilecek. Memur maaşları ve Emekli Sandığı’ndan emeklilerin aylıkları ise yüzde 16.5 oranında artacağı hesaplanmıştı.
  • Milyonların gözü emekli bayram ikramiyesinde! 2023 Emekli maaş zammının ardından bayram ikramiyeleri ne kadar olacak, zam yapılacak mı?

    EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 5 BİN 500 TL

    En düşük emekli aylığı da 3 bin 500 TL'den 5 bin 500 TL'ye çıkarıldı. En düşük emekli aylığı 2021 yılında 1500 TL idi. Geçen yıl ocak ayında 2 bin 500 TL’ye, temmuz ayında ise 3 bin 500 TL’ye çıkartıldı.
  • Milyonların gözü emekli bayram ikramiyesinde! 2023 Emekli maaş zammının ardından bayram ikramiyeleri ne kadar olacak, zam yapılacak mı?

    2000 sonrası SSK ile BAĞ-KUR'luların kök aylıkları temmuz ayında, bu yılın ocak - haziran döneminde gerçekleşecek enflasyon oranında artırılacak. Artırılan tutar 5.500 TL'nin altında kalırsa aynı aylığı almaya devam edecekler. Artırılan tutar 5.500 TL'yi geçerse, geçen tutar üzerinden ödeme yapılacak.
  • Milyonların gözü emekli bayram ikramiyesinde! 2023 Emekli maaş zammının ardından bayram ikramiyeleri ne kadar olacak, zam yapılacak mı?

    2023 BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR? 

    Geçtiğimiz yıl emekli bayram ikramiyesi Asgari ücret, emekli ve memur maaşı zammı ile emekli ikramiyesi tutarının ne kadar olacağını merakla sorguluyor. 
  • Milyonların gözü emekli bayram ikramiyesinde! 2023 Emekli maaş zammının ardından bayram ikramiyeleri ne kadar olacak, zam yapılacak mı?

    2022 yılında yılda iki kez emekliye 1100 TL bayram ikramiyesi verildi. Henüz 2023 emekli bayram ikramiyesine zam konusunda bir açıklama gelmedi. Açıklama yapılması durumunda haberimizde yer alacaktır.
  • Milyonların gözü emekli bayram ikramiyesinde! 2023 Emekli maaş zammının ardından bayram ikramiyeleri ne kadar olacak, zam yapılacak mı?

    EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN ÖDENİR?

    2023 yılında Ramazan Bayramı 21 - 23 Nisan, Kurban Bayramı ise 29 Haziran - 2 Temmuz tarihleri arasında idrak edilecek. Emekli bayram ikramiyesinin bu tarihlerden önce ödenmesi bekleniyor.
  • Milyonların gözü emekli bayram ikramiyesinde! 2023 Emekli maaş zammının ardından bayram ikramiyeleri ne kadar olacak, zam yapılacak mı?

    EMEKLİ OCAK AYI ZAM FARKI NE ZAMAN ÖDENECEK?

    Emekli maaşı Ocak ayu zam farklarının Ocak ayında maaşlarla birlikte yatırılması bekleniyor. Konuya ilişkin resmi bir açıklama geldiğinde haberimizde yer alacak.

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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