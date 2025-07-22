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        Minguzzi'nin annesinin eylemine destek

        Kadıköy'de bıçaklanarak öldürülen 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin annesi, Bakırköy'deki eylemini sonlandırdı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2025 - 23:02 Güncelleme: 22.07.2025 - 23:02
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        Minguzzi'nin annesinin eylemine destek
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        Yasemin Minguzzi'nin Özgürlük Meydanı'ndaki oturma eylemine bu akşam, çocukları öldürülen bazı annelerin yanı sıra İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun eşi Nahide Dervişoğlu, İYİ Parti Kadın Aile ve Sosyal Hizmetler Başkanı Kevser Ofluoğlu, İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Yücel Coşkun, Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu ve sanatçı Gülben Ergen destek verdi.

        Gülben Ergen, adalete ve seslerini duyurabileceklerine inandıkları için burada olduklarını belirterek, "Bu son olsun, Ahmet bütün kardeşleri için emsal bir kararı çıkartabilsin." dedi.

        Yasemin Minguzzi ise emsal kararın çıkacağına inandığını ve bunun için uğraşıldığını vurgulayarak, bu akşam itibarıyla eylemi sonlandırdığını açıkladı.

        Minguzzi, ölüm tehdidi almaya devam ettiğini sözlerine ekledi.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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