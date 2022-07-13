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Haberler Gündem Trafik Minibüs takla attı: 2 ölü, 8 yaralı
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Van'da minibüs takla attı: 2 ölü, 8 yaralı

Van'ın Çatak ilçesinde yoldan çıkan minibüs takla attı. Feci kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 8 kişi yaralandı.

Minibüs takla attı: 2 ölü, 8 yaralı
Minibüs takla attı: 2 ölü, 8 yaralı
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İHA

Van'da minibüsün takla attığı kazada, 2 kişi hayatını kaybederken, 8 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Van-Çatak karayolu üzerindeki Elmacı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 06 AR 2874 plakalı minibüs, bilinmeyen bir sebepten dolayı direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesiyle yoldan çıkarak takla attı.

Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin de müdahale ettiği kazada, Eyüp Tüci ve Ömer Tutal hayatını kaybederken, 8 kişi yaralandı. Çevre hastanelere kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturmanın başlatıldı.

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