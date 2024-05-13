Minibüs takla attı: 9 yaralı
Ankara'nın Haymana ilçesinde kontrolden çıkarak takla atan minibüsteki aynı aileden 9 kişi yaralandı
İHA'nın haberine göre; Şanlıurfa'dan Eskişehir'e gitmekte olan Hüseyin Kaya hakimiyetindeki 02 DZ 462 plakalı minibüs, Ankara'nın Haymana ilçesi mevkiinde kontrolden çıkarak takla attı.
Kazada minibüste bulunan Kaya ailesinin 9 ferdi yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Fotoğraf: İHA
Yaralılar, ambulansla Haymana Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.
*Haberin görselleri İHA'dan servis edilmiştir.