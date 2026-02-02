Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar

        Minibüs ve otobüs çarpıştı! 18 yaralı var!

        Hakkari'de halk otobüsü ile toplu taşıma yapan minibüsün çarpıştığı kazada can pazarı yaşandı. Olayda 18 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.02.2026 - 09:34 Güncelleme: 02.02.2026 - 09:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        Minibüs ve otobüs çarpıştı! 18 yaralı var!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde halk otobüsü ile toplu taşıma yapan minibüsün çarpışması sonucu 18 kişi yaralandı.

        AA'da yer alan habere göre sürücülerinin ismi henüz öğrenilemeyen halk otobüsü ile toplu taşıma minibüsü, Dağlıca yolu Selahaddin Eyyubi Havalimanı yakınında çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Minibüste sıkışan bazı yaralılar, ekiplerce bulundukları yerden çıkarıldı. Kazada yaralanan 18 kişi ambulanslarla Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Polisin önlem aldığı yolda trafik tek şeritten sağlanıyor.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Şanlıurfa'da husumetli taraflar ikinci kez kavga etti: 11 yaralı

        ŞANLIURFA'nın Akçakale ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle dün kırsalda kavga eden iki grup, bu akşam ise ilçe merkezinde karşılaşınca taş ve sopalarla birbirlerine saldırdı. İki olayda 11 kişi yaralandı.  (DHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Değerli metallerde düşüş sürüyor
        Değerli metallerde düşüş sürüyor
        Icardi, Hagi'nin rekorunu egale etti!
        Icardi, Hagi'nin rekorunu egale etti!
        Restoranda servis ücreti istisnası
        Restoranda servis ücreti istisnası
        Juventus'tan Mauro Icardi hamlesi!
        Juventus'tan Mauro Icardi hamlesi!
        Avrupa'da Çinli otomobil alarmı
        Avrupa'da Çinli otomobil alarmı
        Al-Ittihad, Nesyri'yi transfer listesine aldı!
        Al-Ittihad, Nesyri'yi transfer listesine aldı!
        Sokakta 2 kişinin cansız bedeni bulundu
        Sokakta 2 kişinin cansız bedeni bulundu
        Müstakil evde yangın çıktı; 26 kedi öldü!
        Müstakil evde yangın çıktı; 26 kedi öldü!
        Fenerbahçe, Cherif'i resmen açıkladı!
        Fenerbahçe, Cherif'i resmen açıkladı!
        Sarıkamış'taki acının bir benzeri de Çanakkale'de yaşanmış
        Sarıkamış'taki acının bir benzeri de Çanakkale'de yaşanmış
        Ağır bilanço! İki kazada 17 can kaybı var!
        Ağır bilanço! İki kazada 17 can kaybı var!
        Roma'da tartışma yaratan restorasyon! Meloni, melek oldu!
        Roma'da tartışma yaratan restorasyon! Meloni, melek oldu!
        Avustralya Açık'ta şampiyon Carlos Alcaraz!
        Avustralya Açık'ta şampiyon Carlos Alcaraz!
        Okan Buruk'tan Icardi ve transfer açıklaması!
        Okan Buruk'tan Icardi ve transfer açıklaması!
        Hamaney'den ABD gerilimine ilişkin açıklama
        Hamaney'den ABD gerilimine ilişkin açıklama
        Kadınlar derbisinde zafer Fenerbahçe Opet'in!
        Kadınlar derbisinde zafer Fenerbahçe Opet'in!
        "Güç dengesi farklı olan iki takım!"
        "Güç dengesi farklı olan iki takım!"