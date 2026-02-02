Minibüs ve otobüs çarpıştı! 18 yaralı var!
Hakkari'de halk otobüsü ile toplu taşıma yapan minibüsün çarpıştığı kazada can pazarı yaşandı. Olayda 18 kişi yaralandı
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde halk otobüsü ile toplu taşıma yapan minibüsün çarpışması sonucu 18 kişi yaralandı.
AA'da yer alan habere göre sürücülerinin ismi henüz öğrenilemeyen halk otobüsü ile toplu taşıma minibüsü, Dağlıca yolu Selahaddin Eyyubi Havalimanı yakınında çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Minibüste sıkışan bazı yaralılar, ekiplerce bulundukları yerden çıkarıldı. Kazada yaralanan 18 kişi ambulanslarla Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polisin önlem aldığı yolda trafik tek şeritten sağlanıyor.