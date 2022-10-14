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Haberler Gündem 3. Sayfa Minibüsle çarpışan motosikletli öldü
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Minibüsle çarpışan motosikletli hayatını kaybetti

Aksaray'da, minibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü Ahmet Olgun, ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan 4 çocuk babası, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti

Minibüsle çarpışan motosikletli öldü
Minibüsle çarpışan motosikletli öldü
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DHA

Aksaray'da, minibüsle çarpışan motosiklet sürücüsü Ahmet Olgun (51) hayatını kaybetti.

Kaza, dün akşam Gülağaç ilçesi Demirci beldesi girişinde meydana geldi. Rüstem İn (59) yönetimindeki minibüs, karşı yönden gelen Ahmet Olgun'un kullandığı plakasız motosikletle çarpıştı. Kazada motosikletli Olgun, ağır yaralandı.

TAMİRCİDEN EVE DÖNÜYORMUŞ

İhbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Olgun, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Minibüs sürücüsü Rüstem İn ise gözaltına alındı.

Ahmet Olgun'un, 4 çocuk babası olduğu, Demirci beldesinde motosikletini tamir ettirdikten sonra Kızılkaya köyündeki evine dönüş yapmak istediği öğrenildi.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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