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Haberler Gündem 3. Sayfa Minibüsle çarpıştı! Balkona düştü! - Günün öne çıkan haberleri
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Minibüsle çarpıştı! Balkona düştü!

İstanbul Ümraniye'de minibüsle çarpışan otomobilin ön kısmının binanın balkonuna düşmesi sonucu 3 kişi yaralandı. Otomobil, itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılırken, dairenin balkonunda hasar oluştu. Kazaya karışan minibüste de hasar meydana geldi

Minibüsle çarpıştı! Balkona düştü! - Günün öne çıkan haberleri
Minibüsle çarpıştı! Balkona düştü!
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AA

İstanbul'da, alınan bilgiye göre, Ümraniye'deki Site Mahallesi Kayacan Sokak'ta ilerleyen Arzu D. idaresindeki otomobil ile Kamuran Sokak'ta seyreden Serdal A'nın kullandığı minibüs, iki sokağın kesiştiği noktada çarpıştı.

OTOMOBİL KALDIRIMA ÇIKTI

AA'da yer alan habere göre çarpmanın etkisiyle sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, kaldırıma çıktı.

BALKONA DÜŞTÜ

Otomobil, bir binanın bahçe demirini kırarak, yol seviyesinden aşağıda bulunan apartman dairesinin balkonuna düştü.

ASILI KALDI, 3 KİŞİ YARALANDI

Ön kısmı balkonda, arka kısmı da kaldırımda olacak şekilde asılı kalan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

OTOMOBİLİ BALKONDAN İTFAİYE ÇIKARDI

Otomobil, itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılırken, dairenin balkonunda hasar oluştu. Kazaya karışan minibüste de hasar meydana geldi.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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