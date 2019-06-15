Show TV Haber Muhabiri Serhat Alaattinoğlu’nun haberine göre, karnelerini aldıktan sonra eve dönüş yolunda babalarına ait minibüste uyuyakalan 9 ve 10 yaşlarındaki iki kardeş oksijensiz kalıp feci şekilde can verdi.

İlkokul öğrencisi iki kardeş babalarına ait minibüste uyudu. Bir süre sonra camları kapalı araçtaki oksijen bitti. Havasız kalan Serhat Kaya ve Rezan Kaya kardeşler yaşamını yitirdi. Baba Fesih Kaya, aracının kapısını açtığında 2 çocuğunun cansız bedeni ile karşılaştı.

OKULDAKİ KARNE SEVİNCİ MİNİBÜSTE FACİAYA DÖNÜŞTÜ

Fesih Kaya, iki çocuğunun karne gününe katılmak için çocuklarının okuluna gitti. Karneler alındıktan sonra minibüse binip iş yerine geldiler. Minibüsten inen Kaya, 2 çocuğunun da arkasından ineceğini düşünerek onları bırakıp işyerine çıktı. Fesih Kaya, 1,5-2 saat iş yerinde işlerini hallettiği sırada, çocukları aklına geldi. Minibüsün kapısını açan Kaya, çocuklarının cansız bedeniyle karşılaştı.

Hemen hastaneye kaldırılan iki kardeş tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.