Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Minik bedenlere büyük alışkanlıklar: Çocuğunuza sağlıklı beslenmeyi sevdirecek öneriler

        Minik bedenlere büyük alışkanlıklar: Sağlıklı beslenmeye ilk adım

        Çocukluk döneminde kazanılan beslenme alışkanlıkları, hayat boyu sağlık üzerinde belirleyici rol oynuyor. Peki miniklere sağlıklı beslenmeyi nasıl sevdirebiliriz? İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.09.2025 - 10:00 Güncelleme: 22.09.2025 - 10:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sağlıklı beslenmeyi sevdirecek öneriler
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Tabağınızdaki renkler çocuğunuzun geleceğini şekillendiriyor. Sebze ve meyve ağırlıklı beslenme, çocukların büyüme ve gelişmesinde kritik bir yere sahip.

        Sağlıklı bir beslenme çantasında neler olmalı?
        Sağlıklı bir beslenme çantasında neler olmalı?
        Toksik bir ebeveyn misiniz?
        Toksik bir ebeveyn misiniz?

        BESLENME ALIŞKANLIĞI ÇOCUKLUKTA OLUŞUYOR

        Beslenme her yaşta önemli olsa da çocukluk dönemi büyüme ve gelişme açısından kritik bir süreçtir. Bu dönemde kazanılan beslenme alışkanlıkları, bireyin tüm yaşamı boyunca sağlık durumunu etkiler. Küçük yaşta doğru beslenmeyi öğrenen çocukların hem bağışıklıkları güçlenir hem de sağlıklı bir büyüme süreci geçirirler.

        REKLAM

        1. POSADAN ZENGİN BESİNLER TÜKETİLMELİ

        Çocukların beslenmesi tek tip olmamalı, tabaklarda çeşitlilik sağlanmalıdır. Fast food gibi hızlı erişilen yiyecekler yerine lif bakımından zengin sebze ve meyveler tercih edilmelidir. Rafine tahıllar (beyaz ekmek, pirinç, makarna) kontrollü tüketilmeli; pişirme yöntemlerinde kızartmadan uzak durulmalıdır.

        2. YEMEĞİ ÇOCUĞUNUZLA BİRLİKTE HAZIRLAYIN VE YİYİN

        Çocuğun sevmediği yiyecekleri yemesi için ısrar edilmemelidir. Bunun yerine bir süre sonra tekrar sunularak alışması sağlanabilir. Anne babalar, çocuklarının tüketmesini istedikleri besinleri birlikte yemeli; düzenli öğün saatleri belirlenmeli ve sofrada beraber vakit geçirilmelidir. Çocuğa su içme ve yavaş yeme alışkanlığı kazandırmak da önemlidir.

        3. SAĞLIKLI ARA ÖĞÜNLER HAZIRLAYIN

        Büyük porsiyonlardan kaçınılmalı, çocuklar ideal miktarlara alıştırılmalıdır. Fast food, çikolata ya da bisküvi gibi yiyecekler tamamen yasaklanmamalı, ölçülü tüketmelerine izin verilmelidir. Ancak ödül olarak kullanılmamalı, bunun yerine meyve gibi sağlıklı alternatifler tercih edilmelidir. Çocuğun beslenme çantasına peynirli sandviç, süt veya meyve gibi sağlıklı seçenekler konulabilir.

        REKLAM

        4. FİZİKSEL AKTİVİTELERİNİ ARTIRIN

        Çocukların aktif yaşam tarzı benimsemeleri desteklenmelidir. Okuldaki spor faaliyetlerine katılım teşvik edilmeli, ailecek yürüyüş, bisiklet veya yüzme gibi aktiviteler yapılmalıdır. Kilo sorunu olan çocuklar kesinlikle diyete sokulmamalı, bir beslenme uzmanından destek alınarak sağlıklı alışkanlıklar kazandırılmalıdır. Çocuklar anne babalarını rol model aldığından, ebeveynlerin sağlıklı yiyecekleri tercih etmesi ve aktif bir yaşam sürmesi büyük önem taşır.

        5. YEMEK VAKİTLERİNİ ÖĞRENME FIRSATI HALİNE GETİRİN

        Çocuğunuzu yemek hazırlığına ve gıda alışverişine dahil etmek, besinleri tanımasını ve sağlıklı seçimler yapmasını kolaylaştırır. Onlara farklı yiyecek gruplarının vücudumuz için neden gerekli olduğunu öğretmek, yaşam boyu sağlıklı kalmalarına katkı sağlar.

        REKLAM

        - Çocukların açlık-tokluk sinyallerini anlamaları sağlanmalıdır.

        - Yiyecekler ödül veya ceza aracı olarak kullanılmamalıdır.

        - Yasaklamalar yerine ölçülü tüketim alışkanlığı kazandırılmalıdır.

        - Sebze ve meyveler eğlenceli sunumlarla cazip hale getirilebilir.

        - Uygun porsiyon ölçüleri öğretilmelidir (örneğin makarna için yumruk kadar, et için avuç içi kadar).

        6. GÜNE DENGELİ BİR KAHVALTIYLA BAŞLAYIN

        Kahvaltı, çocukların büyüme ve gelişme döneminde en önemli öğünlerden biridir. Şekerli kahvaltılık gevrekler yerine yoğurt, süt, taze meyve ve tam tahıllı ürünler tercih edilmelidir. Bu sayede çocuklar hem gerekli vitamin ve mineralleri alır hem de gün boyu daha uzun süre tok kalır.

        7. HAREKETİ EĞLENCELİ HALE GETİRİN

        Çocukların her gün en az 60 dakika fiziksel aktivite yapması önerilir. Ailece yürüyüş, dans, bisiklet ya da oyunlarla bu süre keyifli hale getirilebilir. Ayrıca ekran başında geçirilen süre sınırlanmalıdır. Dünya Sağlık Örgütü, 2-4 yaş arası çocuklarda ekran süresinin günde 1 saati geçmemesini önermektedir.

        Görsel Kaynak: istockphoto

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İthal otomobillerde yeni dönem
        İthal otomobillerde yeni dönem
        Diyabet ve obezitenin tedavisinde çığır açan gelişme!
        Diyabet ve obezitenin tedavisinde çığır açan gelişme!
        Galatasaray 6'da 6 peşinde!
        Galatasaray 6'da 6 peşinde!
        7 yıldır ölü görünüyordu... Yaşadığını ispatladı!
        7 yıldır ölü görünüyordu... Yaşadığını ispatladı!
        300 litre zeytinyağı çaldı... Halası affetmedi!
        300 litre zeytinyağı çaldı... Halası affetmedi!
        Trump'ın H-1B vizesi kararı panik yarattı
        Trump'ın H-1B vizesi kararı panik yarattı
        BMGK'da ana gündem Filistin olacak
        BMGK'da ana gündem Filistin olacak
        En büyük ikinci pazarları Türkiye oldu
        En büyük ikinci pazarları Türkiye oldu
        22-28 Eylül haftalık burç yorumları
        22-28 Eylül haftalık burç yorumları
        Karadeniz'de sıcaklık artıyor... Bugün hava nasıl olacak?
        Karadeniz'de sıcaklık artıyor... Bugün hava nasıl olacak?
        Maduro'dan Trump'a mektup
        Maduro'dan Trump'a mektup
        Fenerbahçe'nin yeni başkanı Sadettin Saran!
        Fenerbahçe'nin yeni başkanı Sadettin Saran!
        Saran ve Koç'tan seçim sonrası açıklama!
        Saran ve Koç'tan seçim sonrası açıklama!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'de
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'de
        Vücudunuzdaki bu özellikler artık işe yaramıyor!
        Vücudunuzdaki bu özellikler artık işe yaramıyor!
        "Benim için mağlubiyet gibi!"
        "Benim için mağlubiyet gibi!"
        Portekiz, İngiltere, Kanada ve Avustralya Filistin'i tanıdı
        Portekiz, İngiltere, Kanada ve Avustralya Filistin'i tanıdı
        TEKNOFEST İstanbul görkemli şekilde tamamlandı
        TEKNOFEST İstanbul görkemli şekilde tamamlandı
        TOKİ'den yüzde 25 indirim kampanyası
        TOKİ'den yüzde 25 indirim kampanyası
        İnsanlık tarihi kadar eski iki soru
        İnsanlık tarihi kadar eski iki soru