Mısır'da 4 bin yıllık mezar ziyarete açıldı

10.09.2018 - 13:06 | Güncelleme: HABERTURK.COM

Mısır'da 1940 yılında keşfedilen bir mezar ilk kez ziyarete açıldı. 4 bin yıllık mezarın ziyarete açılmasındaki hedef 2011 yılındaki darbe ile azalan turist sayısını yeniden artırmak...

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Bir yanda duvar yazıtları, bir yanda binlerce yıl öncesindeki günlük yaşamı tasvir eden resimler... Mısır'da 4 bin yıllık mezar ilk kez ziyarete açıldı.

Sakkara Piramidi'nde sergilenen mezar, Mısırlı arkeologlar tarafından 1940 yılında keşfedildi. Sahibinin eski Mısır uygarlığında Mehu adlı yüksek bir memura ait olduğu açıklandı.

Mezar Eski Mısır'ın tarihini gözler önüne seren iki bölümden oluşuyor. Bir bölümde yazıtlar, bir bölümde resimler yer alıyor. 

BÜYÜK İSKENDER'İN KAYIP MEZARI MI BULUNDU?

Mezarın açılmasıyla 2011'deki devrimden sonra ülkeye gelmekten çekinen turisti tekrar kazanmak hedefleniyor.

Mısır'da arkeologlar bu yılın başından beri yapılan kazılarda bir dizi kalıntı ortaya çıkardı. Geçtiğimiz şubat ayında Antik Mısır'ın 5. Hanedan dönemine ait olan 4 bin 400 yıllık mezar bulunmuştu.

MISIR'DA 4 BİN 400 YILLIK MEZAR KEŞFEDİLDİ!

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