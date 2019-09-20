Mısır'da sokağa çıkma çağrısı: Sisi'nin New York ziyareti iptal edilebilir

Hakkındaki yolsuzluk suçlamaları nedeniyle tepki gören Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi'nin, bugün gerçekleşmesi beklenen gösteriler nedeniyle BM Genel Kurulu için New York'a yapacağı ziyareti iptal edebileceği belirtildi.

Mısır basınından Mada Masr'a konuşan kaynaklar, Sisi'nin programının şu ana kadar iptal edilmediğini ancak New York seyahatine bugün başlayan Dışişleri Bakanı Sameh Şükrü'nün yolculuk öncesinde New York'ta Mısır delegasyonuna kendisinin başkanlık edebileceği yönünde bilgilendirildiğini söyledi.

New York'a gitmeme kararının Sisi'nin yakın çevresinde tartışıldığı ve özellikle İstihbarah Şefi Abbas Kamel'in bu durumun yanlış bir mesaj verebileceği endişesiyle ziyaretin iptal edilmesine karşı olduğu öne sürüldü.

İspanya'da yaşayan eski ordu müteahhiti ve aktör Muhammed Ali, çektiği videolarla Sisi'ye yolsuzluk suçlamaları yöneltmiş ve sosyal medyada yoğun destek almıştı.

2013'te Muhammed Mursi yönetimine darbe yapan ve 1000'den fazla kişinin öldüğü olaylar sonrasında yönetimi devralan Abdülfettah Sisi, uzun süre sonra ilk kez bu yoğunlukta sosyal medya tepkisi ve sokağa çıkma çağrısıyla karşı karşı kalmış görünüyor. Sosyal medyadaki yoğun tepkinin sokağa nasıl yansıyacağı ve güvenlik güçlerinin buna nasıl karşılık vereceği ise şimdilik belirsizliğini koruyor.

FUTBOL MAÇINDAN SONRA SOKAĞA ÇIKMA ÇAĞRISI

İspanya'da yaşayan Mısırlı iş insanı Muhammed Ali geçtiğimiz günlerde bir video çekerek sosyal medya hesaplarında paylaşmış ve Sisi'yi yolsuzlukla suçlamıştı.

Mısır ordusunda 15 yıl müteahhit olarak da görev yapan Muhammed Ali, Sisi yönetiminin milyonlarca dolar harcayarak saraylar, villalar ve oteller yaptırdığını öne sürmüş ve Mısır halkını Cuma günü Al Ahli ile Zamalek takımları arasında oynanacak futbol maçından sonra sokaklara çıkmaya çağırmıştı.

Muhammed Ali'nin başlattığı, #YeterArtıkSisi etiketiyle kısa süre içerisinde 1 milyondan fazla tweet atıldı ve konu dünya gündemine girdi. İlk olarak 2 Eylül'de sosyal medya hesabından videolar paylaşmaya başlayan Muhammed Ali, daha sonra her gün yüz binlerce kez izlenen videolar paylaşmaya devam etti.

Sisi'ye yolsuzluk suçlamaları yönelten Ali, "Eğer Sisi, Perşembe gününe kadar istifasını açıklamazsa, Mısır halkı Cuma günü meydanları dolduracak. Senin zamanın doldu Sisi. Mısır halkıyla son görüşmen Cuma günü olacak. Cuma günü 19.00'da Müslümanlar, Hristiyanlar, liberaller, Müslüman Kardeşler, sekülerler ve hayatın her alanından herkes dışarı çıkacak. Dans edecekler, arabalarının kornolarına basacaklar ve müzik dinleyeekler" ifadelerini kullandı.

Muhammed Ali ayrıca Sisi'ye muhalefet ettikleri için tutuklu bulunan ordu ve polis görevlilerinin yanı sıra tüm siyasi tutukluların serbest bırakılması ve güvenlik görevlilerinin göstericilerle çatışmaması çağrısı yaptı.

SİSİ'DEN PEŞ PEŞE ÖNEMLİ TOPLANTILAR

Muhammed Ali'nin yolsuzluk iddialarını ortaya atmasının ardından bir süre sessiz kalan Sisi, geçtiğimiz günlerde düzenlenen bir konferansta konuşarak iddiaları yalanlamıştı.

Sisi tartışmaların odağındaki başkanlık konutları için, "Başkanlık sarayları inşa ettim ve daha fazlasını da yapacağım. Bunlar benim için mi? Bunu devlet için yapıyorum. Dürüst olmayan şekilde konuştuğunuz zaman korkacağımı mı düşünüyorsunuz? Hayır. Daha fazlasını yapmaya devam edeceğim. Ama kendim için değli. Mısır için" ifadelerini kullanmıştı.

Mada Masr'a konuşan bir kaynak Muhammed Ali'nin yaptığı istifa çağrısı ve paylaştığı videoların hükümet çevrelerinde rahatsızlık yarattığını belirtirken, Sisi'nin gelişmeleri ülkeyi istikrarsızlaştırmak adına atılan sistematik adımlar olarak değerlendirdiğini söyledi. Mısır liderinin ayrıca üst düzey güvenlik ve siyaset yetkilileriyle bir dizi toplantı gerçekleştirdiği ifade edildi.

Sisi'nin önemli askeri, istihbarat ve güvenlik liderleriyle bir araya gelerek, hiç kimsenin sokağa inmeyeceğinden emin olmalarını istediği ve başlaması muhtemel herhangi bir gösteriyi en başından kontrol almaları talimatı verdiği belirtildi.